2022年日本最受歡迎的新生兒名榜單

2022年日本最受歡迎的新生兒名榜單家庭 社會 生活
我家的孩子將來一定要幸福——每個人的名字都包含著拳拳父母心。今年，最受歡迎男孩名字排行榜上，去年排在45位的「凪」和「蒼」並列第一。在世道不太平的這一年， 「凪」字所意味的風平浪靜之意，愈發成為人們的嚮往和追求。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
明治安田生命保險公司每年實施的新生兒名字調查顯示，2022年最受歡迎的新生女孩名字是「陽葵（念作himari、hinata、hina）」，最受歡迎的男孩名字是「蒼（念作aoi、sou、ao）」和「凪（念作nagi、nagisa）」。「陽葵」和「蒼」是時隔兩年後第二次位列榜首。
除了俄烏衝突外，東亞局勢也不穩定，日本國內疫情長期持續，導致人們壓抑的情緒不斷累積。置身於這樣的時代環境，或許人們在「陽葵」（面向光明太陽綻放的向日葵）、「蒼」（壯闊的大海或天空）和「凪」（風平浪靜）這些文字中，寄託了對於未來的希望。
在讀音方面，「haruto」連續14年位居最受歡迎的男孩名字榜首，「ema」首次入圍最受歡迎女孩名的前十名。
本次是第34次實施該調查。明治安田生命保險公司依據截至2022年9月的保險合同使用者資訊，對2022年出生的8561名女嬰和8952名男嬰進行了統計。
最受歡迎的女孩名字TOP10
|2022年
|2021年
|主流讀音
|1位
|2位
|陽葵／himari、hinata、hina
|2位
|3位
|凜／rin
|3位
|15位
|詩／uta
|4位
|7位
|陽菜／hina、haruna
|4位
|12位
|結菜／yuina、yuna、yuuna
|6位
|8位
|杏／an、anzu
|7位
|4位
|澪／mio、rei
|8位
|6位
|結愛／yua
|9位
|5位
|芽依／mei
|9位
|10位
|莉子／riko
|9位
|18位
|Sakura
|9位
|33位
|咲茉／ema
出處：明治安田生命保險
最受歡迎的男孩名字TOP 10
|2022年
|2021年
|主流讀音
|1位
|3位
|蒼／aoi、sou、ao
|1位
|45位
|凪／nagi、nagisa
|3位
|1位
|蓮／ren
|4位
|2位
|陽翔／haruto、hinato
|4位
|3位
|湊／minato
|4位
|9位
|颯真／souma、fuuma
|4位
|13位
|碧／ao、aoi
|8位
|5位
|樹／itsuki、tatsuki
|9位
|7位
|大和／Yamato
|9位
|7位
|悠真／yuuma、haruma
|9位
|22位
|暖／dan、haru
出處 : 明治安田生命保險
標題圖片 : PIXTA