2022年日本最受歡迎的新生兒名榜單

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我家的孩子將來一定要幸福——每個人的名字都包含著拳拳父母心。今年，最受歡迎男孩名字排行榜上，去年排在45位的「凪」和「蒼」並列第一。在世道不太平的這一年， 「凪」字所意味的風平浪靜之意，愈發成為人們的嚮往和追求。

明治安田生命保險公司每年實施的新生兒名字調查顯示，2022年最受歡迎的新生女孩名字是「陽葵（念作himari、hinata、hina）」，最受歡迎的男孩名字是「蒼（念作aoi、sou、ao）」和「凪（念作nagi、nagisa）」。「陽葵」和「蒼」是時隔兩年後第二次位列榜首。

除了俄烏衝突外，東亞局勢也不穩定，日本國內疫情長期持續，導致人們壓抑的情緒不斷累積。置身於這樣的時代環境，或許人們在「陽葵」（面向光明太陽綻放的向日葵）、「蒼」（壯闊的大海或天空）和「凪」（風平浪靜）這些文字中，寄託了對於未來的希望。

在讀音方面，「haruto」連續14年位居最受歡迎的男孩名字榜首，「ema」首次入圍最受歡迎女孩名的前十名。

本次是第34次實施該調查。明治安田生命保險公司依據截至2022年9月的保險合同使用者資訊，對2022年出生的8561名女嬰和8952名男嬰進行了統計。

最受歡迎的女孩名字TOP10

2022年 2021年 主流讀音 1位 2位 陽葵／himari、hinata、hina 2位 3位 凜／rin 3位 15位 詩／uta 4位 7位 陽菜／hina、haruna 4位 12位 結菜／yuina、yuna、yuuna 6位 8位 杏／an、anzu 7位 4位 澪／mio、rei 8位 6位 結愛／yua 9位 5位 芽依／mei 9位 10位 莉子／riko 9位 18位 Sakura 9位 33位 咲茉／ema

出處：明治安田生命保險

最受歡迎的男孩名字TOP 10

2022年 2021年 主流讀音 1位 3位 蒼／aoi、sou、ao 1位 45位 凪／nagi、nagisa 3位 1位 蓮／ren 4位 2位 陽翔／haruto、hinato 4位 3位 湊／minato 4位 9位 颯真／souma、fuuma 4位 13位 碧／ao、aoi 8位 5位 樹／itsuki、tatsuki 9位 7位 大和／Yamato 9位 7位 悠真／yuuma、haruma 9位 22位 暖／dan、haru

出處 : 明治安田生命保險

標題圖片 : PIXTA