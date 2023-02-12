疫情導致海外日語學習人數微減，中國日語學習者最多

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疫情對海外的日語教育活動也造成了影響。在民間的語言學校等學習日語的學生有所減少。

國際交流基金實施的《海外日語教育機構調查》顯示，2021年在日本國外教授日語的教育機構數量為1萬8272所，較上一次（2018年）調查減少2.1%，學習人數為379萬4714人，減少1.5%，教師人數為7萬4592人，減少3.5%，3項資料均出現微減。

儘管存在地域差異，但總體來說，學校教育階段的日語教育在學校數量、學習人數、教師人數3個方面均表現堅挺。而民間的日語學校和大學等設置的面向校外人士的日語講座等，受到疫情影響，數量和學習人數均出現了減少。

從國家和地區來看，中國的日語學習者最多，為105萬7318人，較上一次2018年調查增加了5萬2693人（5.2%）。而排在第3的韓國為47萬334人，較上一次調查減少了6萬1177人（11.5%）。

關於學習日語的目的和理由，選擇「對日語本身感興趣」和「喜歡日本動漫、漫畫、日本流行音樂（J-POP）、時裝等」的受訪者各占約60%。其次是喜歡日本歷史、文化、藝術等，占比為47.9%。

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