年輕人歡迎放寬邊境管理措施，期待經濟復甦和激發地方活力

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儘管疫情還遠遠看不到平息的跡象，但重症化風險已經降低，日常生活的限制也減少了許多。實質上持續了兩年多的鎖國狀態放鬆了，在街頭巷尾可以看到越來越多外國遊客的身影。

圍繞年輕人如何看待政府放寬針對疫情的邊境管理措施這一問題，日本財團於10月下旬通過線上問卷方式對全國1000名17到19歲民眾實施了調查。

關於放寬2020年以後銳減的外國遊客入境措施，表示「贊成」和「比較贊成」的受訪者比例合計達到74.7%。尤其是男性受訪者贊成比例更為突出，達到了近8成的78.4%。

關於贊成的理由，選擇「有助於經濟復甦」的受訪者占了絕大多數（63.7%），其次是「希望早日恢復到疫情前的日常生活」（36.3%）和「有助於激發地方活力」（35.9%）。

另一方面，持反對意見的受訪者中，選擇會輸入「COVID-19以外的傳染病」和「COVID-19」等理由的人較多。

除了邊境管控措施的放寬外，綜合考慮近期日圓貶值的情況，認為「訪日外國遊客」將增加的受訪者比例高達67.5%，而認為「日本人出國旅遊」的情況會增多的受訪者比例僅為36.3%。

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