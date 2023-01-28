2022年下半年，東京遠距辦公實施率超5成

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東京都的調查顯示，2022年下半年超半數都內企業實施了遠距辦公，遠距辦公的員工中，20%「每週5天」不出勤。

疫情蔓延以來，東京都一直在開展「遠距辦公實施率調查」。針對員工人數在30人以上的大約400家企業以及實施遠距辦公大約600名員工，分別以電話和網路方式每月詢問一次現狀。

結果顯示，2022年10月的遠距辦公實施率為54.1%。相較於9月增加了2.2個百分點。雖然比2021年5月至10月期間的60%以上略有減少，但始終維持在一半以上。

從企業員工規模來看，員工人數在300人以上的企業（56家）實施率為67.9%，100到299人（123家）企業實施率為58.5%，30到99人（268家）企業實施率為49.3%。

針對回答實施了遠距辦公的240餘家企業，詳細詢問員工的出勤狀況並進行分析後發現，10月遠距辦公的員工占42.8%。

日常進行遠距辦公的公司員工中，「每週1天」的人最多，占比為34.6%，其他依次是「每週5天」（21.8%）、「每週2天」（20.9%）、「每週3天」（13.1%）、「每週4天」（9.6%）。每週遠距辦公3天以上的合計占比為44.5%，較9月（48.4%）減少了3.9個百分點。

另有18.3%的遠距辦公人員採用「混合遠距」方式，即1天之中的半天或者以小時為單位進行遠距辦公，較上一次調查（16.5%）增加了1.8個百分點。

標題圖片：PIXTA