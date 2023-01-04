日本人過年吃什麼？老百姓青睞煮年糕，更勝豪華「御節料理」

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每到年末，常常可以看到百貨商場和知名餐館打出動輒數萬日圓一套的「御節料理」廣告。大過年的奢侈一把無可厚非，但不知道為什麼，食材樸素無奇的煮年糕反倒更能讓人感受到正月的氣氛。

紀文食品公司（本公司位於東京）每年針對全國47個都道府縣7015位已婚女性（20到69歲）實施關於「正月」和傳統過年美食的問卷調查。2022年的調查中，關於喜歡的過年美食，選擇「煮年糕」的人最多，占比為47.0%，其次是「板栗團子」（40.2%）和「黑豆」（36.8%）。在多層漆器套盒「重箱」中裝滿了豪華食材的「御節料理」自然是好，但或許使用蔬菜和雞肉等樸素食材烹製出來的熱氣騰騰的煮年糕，才是屬於日本人的「靈魂食物」。

順便提一句，「御節料理」原本是在季節之交的「節句」日子裡供奉神明的菜肴。但如今提到這個詞，指的都是新年第一天吃的「正月料理」。

煮年糕是將除夕夜裡供奉神明的年糕、元旦早上採摘的蔬菜與雞肉、海鮮等食材混合燉煮而成的，具有濃鬱的地方特色，每個家庭的做法也不盡相同。

煮年糕中使用的年糕形狀，偏好區別明顯。東部地區好用方形，西部地區則多為圓形；而歷史上發生過爭霸天下「關原之戰」的岐阜縣關原一帶被稱作不同形狀年糕偏好的分界線，附近幾個縣既用方形也用圓形年糕。據說，起初標準形狀是圓形，後來之所以東部地區的人廣泛食用方形年糕，是因為江戶時代人口增多，對生產效率高、運輸方便的方形年糕需求不斷提高。

在西部地區的高知縣和鹿兒島縣，方形年糕同樣佔據優勢。據說這是因為江戶時代的藩主山之內、島津曾長期旅居江戶，帶來了具有江戶色彩的文化。

【煮年糕集錦】

Kurumi煮年糕／岩手縣



（PIXTA）

仙台煮年糕／宮城縣



出處: 農林水產省 我們的鄉土料理 仙台煮年糕（宮城縣）

白味噌煮年糕／京都



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紅豆煮年糕／島根縣東部地區



出處: 農林水產省 我們的鄉土料理 小豆煮年糕（島根縣東部地區）

蕪菁煮年糕



出處: 農林水產省 我們的鄉土料理 蕪菁煮年糕（山口縣）

豆餡年糕湯／香川縣



（PIXTA）

博多煮年糕／福岡縣



出處 : 農林水產省 我們的鄉土料理 博多煮年糕（福岡縣）

菜湯煮年糕／長崎縣島原地區



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標題圖片 : PIXTA