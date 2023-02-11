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風流舞：寄託對安寧生活的美好願望，入選世界非物質文化遺產

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在疫情導致社會經濟活動受到嚴重限制的時期，我們每一個人在多大程度上感受到了「普通」的珍貴呢？各地流傳的盂蘭盆舞和念佛舞等「風流舞」中，寄託著人們趨避瘟疫和戰爭等災禍，追求安穩、普通生活的真切願望。
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盂蘭盆舞、念佛舞等24個都府縣自古傳承至今的41種民間傳統表演藝術「風流舞」，被列入聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產名錄。

風流舞展現的是華美、引人注目的「風流」精神，舞者在熱烈的氣氛中，隨著笛子和太鼓等樂器的伴奏翩翩起舞，反映出不同地區的歷史和風土人情。它們各具特色，同時又具有共性，那就是全都寄託著驅災辟邪、悼念亡者、祈求豐收等人們對安寧生活的美好願望。

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會評價稱，它促進形成了一個網路，將男女老幼融為一體，培養了人們對社區的歸屬感。在疫情蔓延的非常時期，幫助人們共度難關。

這41種「風流舞」均是國家指定重要非物質民俗文化遺產。它們擁有和2009年入選的神奈川縣三浦市「Chakkirako（少女們身著盛裝，手持扇子或彩竹棒表演的一種舞蹈——譯註）」相同的元素，屬於一體化的擴充申遺方案，所以入選遺產名錄後，日本的非物質文化遺產沒有增加，仍為22件。　

入選非物質文化遺產名錄的41種「風流舞」如下。

〈東北地區〉

  • 永井大念佛劍舞（盛岡市）
  • 鬼劍舞（岩手縣北上市、奧州市）
  • 西馬音內盂蘭盆舞（秋田縣羽後町）
  • 毛馬內盂蘭盆舞（秋田縣鹿角市）

秋田縣西馬音內盂蘭盆舞（PIXTA）
秋田縣西馬音內盂蘭盆舞（PIXTA）

岩手縣北上市鬼劍舞（PIXTA）
岩手縣北上市鬼劍舞（PIXTA）

〈關東地區〉

  • 小河內鹿島舞（東京都奧多摩町）
  • 新島大舞（東京都新島村）
  • 下平井鳳凰舞（東京都日出町）
  • Chakkirako（神奈川縣三浦市）（2009年已入選）
  • 山北峰入（神奈川縣山北町）

〈甲信越地區〉

  • 綾子舞（新潟縣柏崎市）
  • 大之阪（新潟縣魚沼市）
  • 無生野大念佛（山梨縣上野原市）
  • 跡部念佛舞（長野縣佐久市）
  • 新野盂蘭盆舞（長野縣阿南町）
  • 和合念佛舞（長野縣阿南町）

新潟縣柏崎市綾子舞 ©柏崎市
新潟縣柏崎市綾子舞 ©柏崎市

〈中部地區〉

  • 郡上舞（岐阜縣郡上市）
  • 寒水掛舞（岐阜縣郡上市）
  • 德山盂蘭盆舞（靜岡縣川根本町）
  • 有東木盂蘭盆舞（靜岡市）
  • 綾渡夜念佛與盂蘭盆舞（愛知縣豐田市）
  • 勝手神社神事舞（三重縣伊賀市）
  • 近江湖南Sanyare舞（滋賀縣草津市、栗東市）
  • 近江kenketo祭舞長刀（滋賀縣守山市、甲賀市、東近江市、龍王町）

岐阜縣郡上市郡上舞 ©岐阜縣觀光聯盟
岐阜縣郡上市郡上舞 ©岐阜縣觀光聯盟

〈近畿地區〉

  • 京都六斎念佛（京都市）
  • Yasurai花（京都市）
  • 久多花笠舞（京都市）
  • 阿萬風流大舞小舞（兵庫縣南Awaji市）
  • 十津川大舞（奈良縣十津川村）

〈中國地區〉

  • 津和野彌榮神社鷺舞（島根縣津和野町）
  • 白石舞（岡山縣笠岡市）
  • 大宮舞（岡山縣真庭市）

島根縣津和野町鷺舞 ©島根縣觀光聯盟
島根縣津和野町鷺舞 ©島根縣觀光聯盟

〈四国地區〉

  • 西祖谷神代舞（德島縣三好市）
  • 綾子舞（香川縣Mannō町）
  • 瀧宮念佛舞（香川縣綾川町）

〈九州地區〉

  • 感應樂（福岡縣豐前市）
  • 平戶Jyangara（長崎縣平戶市）
  • 大村沖田舞、黑丸舞（長崎縣大村市）
  • 對馬盂蘭盆舞（長崎縣對馬市）
  • 野原八幡宮風流（熊本縣荒尾市）
  • 吉弘樂（大分縣國東市）
  • 五瀨荒舞（宮崎縣五瀨町）

長崎縣大村市黑丸舞 ©長崎縣觀光聯盟
長崎縣大村市黑丸舞 ©長崎縣觀光聯盟

標題圖片 : 新潟縣柏崎市綾子舞 ©柏崎市

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