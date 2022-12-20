最留下印象的新聞為羽生結弦轉職業―笹川體育財團調查：今年最活躍的選手仍是大谷翔平！

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如果成功完成有史以來首個四周半跳，並連續獲得三屆冬季奧運冠軍，他將是毫無疑問的2022年體育頭條新聞。 不過，就算未能達成，羽生結弦依舊是今年的頭條新聞。

2022年2月的北京冬季奧運和3月的帕運，一般對外公開門票依舊無法銷售，體育運動在新冠病毒危機的第三年持續受到影響。即便如此，四年一度的白熱化賽事仍是讓我們興奮不已、感動難忘。

在日本國內，2020-21年一連串被迫取消或無觀眾舉辦的體育賽事也逐漸恢復正常，往年觀看和參與現場賽事的樂趣又回來了。

笹川體育財團於2022年11月底至12月上旬進行的網絡調查顯示，當被問及今年的主要體育新聞時，排名第一的依舊是花式滑冰選手羽衣結弦，在過往索契和平昌冬季奧運會上取得連霸等多項壯舉後，他決定轉為職業選手。前10大新聞中有4個與花式滑冰有關。

被認為最活躍的體育選手，則是繼去年後連續兩年或認可的美國職棒大聯盟天使隊大谷祥平選手。他以「二刀流」投打雙棲持續斬獲好成績，取得兩位數的勝投和全壘打，完成自貝比・魯斯以來暌違104年再現的紀錄。

體育10大新聞

1 【花式滑冰】羽生結弦決定轉成職業選手 2 【北京2022】花式滑冰男子單人項目中，鍵山優真奪銀、宇野昌磨奪銅、女子單人項目的坂本香織獲得銅牌 3 【世界滑冰錦標賽】男子單人項目宇野昌磨奪冠、鍵山優真亞軍、女子單人則是坂本香織奪冠 4 【北京2022】雪板半管項目中、過去在索契與平昌獲銀牌的平野步夢成功奪金 5 【體操】留下奧運個人綜合5連霸、世界錦標賽6連霸等壯舉的内村航平宣布退休 6 【俄羅斯侵略烏克蘭】北京2022冬奧、世足賽等多項國際大賽俄羅斯無法參賽 7 【世足賽】小組賽中日本贏下過去4度奪冠的德國，以2-1逆轉勝 8 【北京2022】俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃被驗出禁藥陽性反應，一度引發參賽爭議 9 【美國職棒大聯盟】天使隊大谷翔平繼1918年貝比・魯斯後再度奪下兩位數勝投與全壘打紀錄 10 【競速滑冰】平昌2018冬奧的金牌選手小平奈緒退休

出處 : 笹川體育財團

2022年最活躍的運動員

1 大谷翔平（棒球） 2 平野步夢（雪板） 3 宇野昌磨（花式滑冰） 4 國枝慎吾（輪椅網球） 5 坂本香織（花式滑冰） 6 村上宗隆（棒球） 7 高木美帆（競速滑冰） 8 佐佐木朗希（棒球） 9 鍵山優真（花式滑冰） 10 小林陵侑（滑雪）

出處 : 笹川體育財團

問卷調査自11月28日～12月上旬於網路實施。投票總數共計5216票。

標題圖片：左起依序為大谷翔平選手、平野步夢選手、宇野昌磨選手（路透）