小額投資免稅上限額擴大，能否實現「從儲蓄到投資」的轉變？財經 生活
日本銀行2022年12月19日發佈的2022年7至9月資金循環統計資料顯示，截至9月末的個人金融資產餘額為2005兆日圓，同比增加0.8%。其中現金和存款為1100兆日圓，同比增加2.5%。在歐美紛紛上調利率的背景下，即使只有日本維持超低利率政策，但日本人依然偏愛儲蓄勝過投資。通過擴充可免稅的小額投資制度（NISA），能否推動形成儲蓄變投資的潮流？
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
從2024年1月起，日本將大幅擴充有利於投資信託和股票交易的小額投資免稅制度（NISA）。通常情況下，金融交易的理財收入將被扣除20.315%的稅金，而有效利用NISA將對個人資產的積累產生重大積極作用。
按照新NISA規定，將把過去分開的「累積型」和「普通型」投資合二為一，允許並用兩種類型開展投資活動。「累積型投資額度」以投資信託為對象，年度投資額上限從現行的40萬日圓上調至120萬日圓。「成長型投資額度（由目前的普通型NISA更名）」允許投資上市公司股票，上限由120萬日圓提升至240萬日圓。終生投資免稅限額設定為1800萬日圓，其中成長型投資額度最高為1200萬日圓。
現行制度對投資收益的免稅優惠時間設有限制，而新制度則取消了時間限制。在社會人口日趨長壽化的背景下，可以滿足人們通過長期理財防老的需求。
现行NISA制度的概要
|累積型NISA
|普通型NISA
|投資對象
|適合長期投資的投資信託
|股票或投資信託
|對象
|成人以及以未成年子孫名義投資的少年NISA
|免稅期限
|20年
|5年
|年度限額
|40万日圓
|120万日圓
|投資上限
|800万日圓
|600万日圓
新NISA制度的概要（2024年開始）
|累積型投資額度
|成長型投資額度
|投資對象
|適合投資的投資信託
|股票或投資信託
|開始時間
|2024年1月
|對象
|18歲以上（取消少年NISA）
|免稅期限
|無限期
|年度限額
|120万日圓
|240万日圓
|投資上限
|1800万日圓
標題圖片：PIXTA