小額投資免稅上限額擴大，能否實現「從儲蓄到投資」的轉變？

日本資料庫

日本銀行2022年12月19日發佈的2022年7至9月資金循環統計資料顯示，截至9月末的個人金融資產餘額為2005兆日圓，同比增加0.8%。其中現金和存款為1100兆日圓，同比增加2.5%。在歐美紛紛上調利率的背景下，即使只有日本維持超低利率政策，但日本人依然偏愛儲蓄勝過投資。通過擴充可免稅的小額投資制度（NISA），能否推動形成儲蓄變投資的潮流？

從2024年1月起，日本將大幅擴充有利於投資信託和股票交易的小額投資免稅制度（NISA）。通常情況下，金融交易的理財收入將被扣除20.315%的稅金，而有效利用NISA將對個人資產的積累產生重大積極作用。

按照新NISA規定，將把過去分開的「累積型」和「普通型」投資合二為一，允許並用兩種類型開展投資活動。「累積型投資額度」以投資信託為對象，年度投資額上限從現行的40萬日圓上調至120萬日圓。「成長型投資額度（由目前的普通型NISA更名）」允許投資上市公司股票，上限由120萬日圓提升至240萬日圓。終生投資免稅限額設定為1800萬日圓，其中成長型投資額度最高為1200萬日圓。

現行制度對投資收益的免稅優惠時間設有限制，而新制度則取消了時間限制。在社會人口日趨長壽化的背景下，可以滿足人們通過長期理財防老的需求。

现行NISA制度的概要

累積型NISA 普通型NISA 投資對象 適合長期投資的投資信託 股票或投資信託 對象 成人以及以未成年子孫名義投資的少年NISA 免稅期限 20年 5年 年度限額 40万日圓 120万日圓 投資上限 800万日圓 600万日圓

新NISA制度的概要（2024年開始）

累積型投資額度 成長型投資額度 投資對象 適合投資的投資信託 股票或投資信託 開始時間 2024年1月 對象 18歲以上（取消少年NISA） 免稅期限 無限期 年度限額 120万日圓 240万日圓 投資上限 1800万日圓

標題圖片：PIXTA