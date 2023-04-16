足立美術館，連續20年榮登美國專門雜誌排行榜榜首

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在美國專門雜誌評選的2022年日本庭園排行榜上，足立美術館（島根縣安來市）名列第1。自2003年以來，該館已經連續20年榮登該排行榜榜首。

美國一本關於日本庭園的專門雜誌《The Journal of Japanese Gardening》每年公布最美日本庭園TOP50排行榜，上榜庭園由全球各地專家從包括旅館和個人宅邸在內的大約1000個候選中選出。關於這個項目，雜誌方面表示是一種全新的嘗試，拋開庭院的規模和知名度，是單純從美感和質感的角度出發進行評選的。

2022年的第1名是已經連續20年名列榜首的足立美術館。該美術館的各種庭園面積合計約16.5萬平方公尺，分為「枯山水庭」「苔庭」「白砂青松庭」等區域。

針對足立美術館連續20年名列榜首的原因，館長足立隆則表示：「秉持庭園亦畫的信念，創始人足立全康為庭園建設奉獻了後半生。本館繼承了他的遺志，以園藝師為代表的所有職員同心協力，1年365天從不懈怠，全心全意地致力於庭園的維護管理工作。我認為正是這種腳踏實地的努力得到了肯定。」



足立美術館冬季池庭（足立美術館提供，禁止轉載或複製）

第2名是宮內廳管理的桂離宮（京都市），已連續20年排名第2。其後依次是原私人宅邸山本亭（東京都葛飾區）、日式高級餐廳兼旅館皆美館（松江市）等。

2022年日本庭園排行榜TOP10

名称 地址 屬性 1 足立美術館 島根縣安来市 美術館 2 桂離宮 京都市 国有資產 3 山本亭 東京都葛飾区 舊私人宅邸 4 皆美館 島根縣松江市 日式高級餐廳兼旅館 5 養浩館庭園 福井市 旧藩主別邸 6 庭園之宿 石亭 廣島縣廿日市市 旅館 7 玉堂美術館 東京都青梅市 美術館 8 隱世之鄉 車屋 神奈川縣藤澤市 日式高級餐廳 9 松田屋酒店 山口市 旅館 10 二条城 二之丸庭園 京都市 史跡

美國雜誌《Sukiya Living: The Journal of Japanese Gardening》評選



京都 桂離宮（PIXTA）



葛飾柴又 山本亭（PIXTA）



養浩館庭園（福井縣觀光聯盟提供）



青梅 玉堂美術館 庭園紅葉（PIXTA）



二條城 二之丸庭園（PIXTA）

標題圖片：足立美術館枯山水庭（足立美術館提供，禁止轉載或複製）