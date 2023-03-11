小學1年級的高牆，孩子入讀小學對家長來說是考驗？

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上幼稚園的時候，家長們可以放心地把孩子託付給園方，而變成小學生以後，下午很早就要放學離校。應該如何確保孩子們放學後可以待在安全場所等待家長下班回家？孩子的成長令人欣喜，但入讀小學也是對家長的一次巨大考驗。

上完托兒所和幼稚園，變成小學生——這對孩子來說，是人生最重要的一件大事。但實際上，對於上班族的家長來說，孩子入讀小學也是一次巨大的考驗，被稱作「小學1年級的高牆」。

開展民間學童託管業務的Afterschool寺子屋（總部位於東京）針對家中有小學一年級到三年級子女的1014名家長，詢問了他們是否感到過「小學一年級的高牆」這個問題，結果顯示49%的受訪者表示「感到過」。

具體來看，表示「曾為兼顧工作和家庭吃了不少苦」的受訪者最多，占比為54.7%，其次是「要應付學校的長期休假」（41.7%）、「家長扮演的角色增多了（家長會、學校活動等）」（38.0%）。孩子的生活空間從可以長時間託管的托兒所變為下午早早地就放學的小學，不少家長都不得不為此將工作方式由全職轉為兼職。

還有人表示「疫情導致學校停課，只能用帶薪假在家帶孩子，但假期不夠了」「申請加入學童俱樂部，但沒能加入」。

有關孩子本人上小學後比較辛苦、比較吃力的問題，23.1%的受訪者選擇了「學習不主動」，15.8%選擇了「學習跟不上」，占比較高的都和學習有關。

關於除了家裡和學校外，孩子是否還有其他可以待的地方，79.2%的受訪者表示「有」。具體來說，主要是「技藝班」（66.4%）、「體育俱樂部」（40.7%）、「學童俱樂部」（33.0%）。可以看出，上班族的家長們都在試圖借助學技藝或補習來填充孩子放學到自己下班回家之間的時間，避免孩子一個人獨處。

標題圖片：PIXTA