犬貓壽命創歷史新高，寵物健康理念也開始深入人心

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近年來，可以遏制病情發展的治療飲食和節食輔助食品等寵物食品的發展十分顯著。毛孩子們還會接受定期健康診斷，在獸醫指導下認真管理體重。寵物也和人類一樣進入了長壽時代。

寵物保險企業Anicom控股公司（總公司位於東京）發佈的《家庭動物白皮書2022》顯示，依據公司寵物保險契約計算出的寵物犬平均壽命為14.1歲，寵物貓平均壽命為14.4歲。從資料可以看出，自2008年該公司實施此項調查以來，寵物逐漸趨於長壽化。

現在犬貓普遍都是室內餵養，降低了發生事故和疾病的風險，而且關於動物健康和醫療的研究不斷進步，還開發出了針對不同品種和年齡寵物的糧食，讓寵物過上了更加健康的生活，可以認為這些因素都對它們的長壽產生了積極影響。

《家庭動物白皮書》還公佈該公司寵物保險契約量最多的40種寵物犬和20種寵物貓的平均壽命。寵物犬方面，超小型和小型犬呈現出長壽傾向。

各種寵物犬的平均壽命（較長）2020年度

平均壽命 玩具貴賓犬 15.4 兔子型臘腸犬 15.0 義大利格雷伊獵犬 14.9 米克斯犬（10公斤以下） 14.8 迷你臘腸犬 14.8 柴犬 14.8 西高地白㹴犬 14.8

出处：Anicom控股公司

各種寵物犬的平均壽命（較短）2020年度

平均寿命 伯恩山犬 8.7 鬥牛犬 9.4 黃金獵犬 10.9 法國鬥牛犬 11.1 西伯利亞哈士奇犬 11.2 秋田犬 11.5 波士頓㹴犬 11.8

出处：Anicom控股公司

各種寵物貓的平均壽命（較長）2020年度

平均壽命 波斯猫 15.7 日本猫 15.2 米克斯猫 14.9 布偶猫 14.9 美國卷耳貓 14.8

出处：Anicom控股公司

各種寵物貓的平均壽命（較短）2020年度

平均寿命 米努特貓 8.3 異國風情短毛貓 12.2 緬因貓 12.9 英國短毛貓 13.4 襤褸貓 13.5

出处：Anicom控股公司

標題圖片：PIXTA