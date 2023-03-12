每天吃白飯，但1天1餐是主流派

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早上吃麵包，中午吃麵，只有晚上吃白白飯——是不是很多人都這樣呢？調查顯示，隨著食物選擇的多樣化，1天3餐都吃白飯的人，現在只占16.7%。

Makino有限公司（本公司位於千葉縣船橋市）針對日本全國大約1000名20到69歲民眾實施了1項白米消費和購買行為相關調查。結果顯示，多達84.8%的受訪者每天吃白飯，但絕大多數為「1天1餐」，占比為68.1% ；「1天3餐」的受訪者占比不到兩成，僅為16.7%。雖說「日本人的主食是白米」，但分散化的現象也在不斷發展。

關於單次購買的白米量，回答「5公斤」的受訪者最多，占比為39.5%，其次是「10公斤」（26.7%），但也有10.6%的受訪者選擇購買「1公斤以下」的小包裝。

關於白米的購買場所，選擇超市、超商等零售店的受訪者最多，占比為66.6%，其次是「網購」（14.4%）、「從親戚朋友處獲取」（14.1%）。也有人通過繳納「故鄉稅」，獲取白米回贈品。昭和時代司空見慣的「米鋪」從街頭銷聲匿跡，不再是消費者的選擇對象。

關於選購白米時的關注點，選擇「價格（便宜）」（46.4%）和「品牌、知名度」（43.9%）的受訪者較多，選擇「口味偏好」的僅占19.8%。

標題圖片：PIXTA