不少人覺得父母可能遲早會罹患失智症，但從未談過相關問題

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感覺父母將來可能會罹患失智症，不知道要花多少長照費用，但從來沒有和父母、親屬認真討論過長照問題——近日公佈的一份調查結果凸顯出作為子女的一代人雖然心懷茫然和不安，卻抱著想要逃避現實的心情。

朝日生命保險實施的一份關於父母長照和失智症的意識調查顯示，針對「是否認為父母會罹患失智症」這個問題，6.6%的受訪者表示「5年以內會罹患」，10.9%表示「5年內沒問題，10年內會罹患」，30.9%表示「不知道什麼時候，但總有一天會罹患」，可以看出近半數的受訪者認為遲早必須面對父母罹患失智症的問題。

關於父母罹患失智症以後擔心的事情，選擇「會給某些人添麻煩」的受訪者最多，占比為59.1%，其次是「會給自己造成（身心）負擔」（55.0%）、「怕會走失」（54.7%）。

關於父母罹患失智症以後的長照費用，具體金額的選擇比較分散，表示「不知道」的受訪者最多，占比為49.5%。

關於將來的長照生活和長照費用的準備情況，只有6.5%的受訪者表示和父母、親屬「認真談過」，「談過，但不夠充分」和「沒有談過」的比例合計達到了近70%。還有7.1%表示「不打算談」。

父母的長照問題，總有一天必須面對。調查結果凸顯出作為子女的一代人雖然心懷茫然和不安，卻抱著想要逃避現實的心情。

本調查於2022年9月底至10月上旬以線上問卷方式實施，物件為全國2319名25到59歲民眾。

標題圖片：PIXTA