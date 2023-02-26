2023年漲價食品將突破7000種，漲價壓力尚未釋放完畢

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2022年共有超過2萬種食品價格上漲。但有消息稱，漲價壓力尚未釋放完畢。2023年確定漲價的食品已經超過7000種。

進入2023年，漲價狂潮似乎仍然不會休止。帝國資料庫公司針對105家主要上市食品企業實施的調查顯示，截至2022年12月21日已明確將在開年以後修改價格的商品種類達到了7152種。

儘管2022年的漲價商品量多達2萬822種，呈現出空前的漲價潮，但帝國資料庫公司分析稱，「企業物價指數處於9%到10%區間，而消費者物價指數處於3%到4%區間，偏離度較大。越是和消費者關係密切的產品、行業，價格轉移越是舉步維艱，漲價壓力尚未釋放完畢」，認為2023年仍將斷續性地出現漲價。

已確定2023年會漲價的7152種產品的平均漲幅為18%，比2022年全年數值高出4個百分點。

2023年漲價產品最多的食品門類是「加工食品」，共有3798種產品漲價。在肉類和水產價格飆升、日圓貶值導致進口成本上升的背景下，除了冷凍食品外，水產罐頭、穀物食品、麵製品等產品的漲價比較突出。「酒類和飲料」門類共有1442種產品漲價，原因主要是進口成本上升，以及瓶罐等包裝材料費的上漲。另外，調味醬、番茄醬、調味汁等調味品（1343種）的提價，主要是受到白砂糖、食用油價格大漲的影響。

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