日本人喜歡的仁王像：祈求體格健碩的神明，保佑身體和腿腳健康

日本資料庫

奈良東大寺、京都仁和寺、長野善光寺、東京淺草寺等名刹的山門處都立有體格健碩的仁王像。日本人一方面對其瞋目切齒的表情感到畏懼，另一方面又抱有親近感。為什麼他會如此吸引日本人呢？

仁王是寺院的守衛者

仁王是佛教的護法神，正式名稱為執金剛神，通常也稱金剛力士。

據說原本他是護衛釋迦如來的神明，後來化成兩個分身。他們站在寺院的山門兩邊，相當於是保護供奉釋迦佛像場所（寺院）的守衛者。擋在門前，像「門衛」一樣怒視一切。

在傳說中，他們憑藉手中的金剛杵與邪惡戰鬥，還會操控雷電。全身只有腰部裹著一片稱作「裳」的布，上半身赤裸，體格健碩。腹肌發達，清晰可見，或許是竭盡全身之力的緣故而青筋暴露。



①金剛杵是與邪惡戰鬥的棍狀法器 ②天衣是天神穿著的衣服 ③裳指的是圍在腰上的衣裙（PIXTA）

張著嘴的一尊叫「阿形」，閉著嘴的一尊叫「吽形」。「阿」是梵語（古代印度語言）的第一個音，「吽」則是最後一個音，「阿」和「吽」的組合象徵著掌管萬物本初和終極，即無所不能的神明，但也有很多研究人員認為這是「後世添加的解釋」。

通常右邊是阿形，左邊是吽形，但東大寺和善光寺的金剛力士像正好相反，右邊是吽形，左邊是阿形。

與民同在的仁王

一般認為，現在這種仁王形象定型於平安時代，造像鼎盛時期是在鐮倉時代。據說是因為「強健的仁王形象符合日益壯大的（鐮倉）武士團的喜好」，同時，「飽受連綿戰亂之苦的民眾為尋求救贖，喜愛造型逼真的佛像」（一阪太郎《仁王》／中公新書）。

進入江戶時代以後，坊間傳說膜拜體格健碩的仁王，可以保佑身體和腿腳健康，於是其變成了深受老百姓喜愛的信仰對象。滋賀縣湖東三山百濟寺的仁王門上，掛著長約3公尺的巨大草鞋，據說那是仁王的鞋子，起初只有50公分左右，後來觸摸草鞋以求腿腳健康的香客越來越多，於是逐漸變大。現在每隔10年新編一雙，供奉在寺院。



百濟寺仁王門的巨型草鞋。據說仁王晚上脫掉草鞋，在門內站著休息（PIXTA）

江戶時代爆發過麻疹和天花疫情，奪走了許多人的生命。傳說小孩兒只要從仁王胯下鑽過，即使感染也是輕症，時至今日，各地仍會舉行這種鑽胯活動，祈求孩子無病無災，健康成長。

「仁王曾幫助人們幹農活」「有個放了屁的老婆婆說了一句『臭嗎？（日語為Niō ka？）』，夜遊中的仁王無意聽到，誤解成她問的是『仁王嗎？（日語也為Niō ka？）』，以為躲藏起來的自己被人發現，於是就逃走了」等等，與其怒氣衝天的表情形成對比，從一些傳說和故事中可以看出，仁王是以和藹可親的形象而為百姓喜愛的。

對日本人來說，仁王不是畏懼的對象，莫如說是平易近人、充滿溫情的佛像。如果用這種視角去觀察，那麼在參拜有仁王像的寺院時，或許你會產生別樣的新鮮感受。

【参考文献】

《仁王》一阪太郎，中公新書

《各種庇佑效果的佛像參拜入門》松島龍戒（主編），Natsume社

《歷史道》Vol.23 寺院正確參拜禮法入門 渋谷申博，朝日新聞出版

標題圖片：京都仁和寺的阿形和吽形。該寺立有仁王像的門不叫仁王門，叫做「二王門」（PIXTA）