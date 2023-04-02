日本哪個縣的女性和男性最長壽？醫療健康 生活
近日的一項調查資料顯示，各個都道府縣中，滋賀縣男性平均壽命為82.73歲，位居第1。而女性平均壽命最短的青森縣，也以86.33歲大幅超過男性平均壽命的最高值。
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日本厚生勞動省實施的各都道府縣平均壽命調查顯示，截至2020年，日本女性和男性最長壽的縣分別是岡山（88.29歲）和滋賀（82.73歲）。青森縣的女性（86.33歲）和男性（79.27歲）平均壽命均墊底。與2015年的上一次調查相比，所有都道府縣的男女平均壽命均有所延長。
青森縣女性平均壽命連續5次排名墊底，男性平均壽命連續10次排名墊底。各都道府縣中，只有青森縣男性的平均壽命停留在70多歲的水準，與排在倒數第二的秋田縣之間的差距，也達到了1.21歲。另一方面，滋賀、長野、京都3個府縣的男女平均壽命均進入了前4位。排名第1和排名墊底的縣，女性平均壽命相差1.96歲，男性相差3.46歲，差值較上一次調查（女性1.74歲，男性3.11歲）有所擴大。
縱觀平均壽命的分佈情況，男女均是處於日本列島中央附近地區的長壽（深色）傾向較強，北關東以北平均壽命相對偏短（淺色）的地區較多。
該調查每隔5年實施一次。本次調查結果根據2020年人口普查和2019至2021年的死亡人數等資料計算得出。
平均壽命最長的5個都道府縣
|女性
|男性
|岡山
|88.29
|滋賀
|82.73
|滋賀
|88.26
|長野
|82.68
|京都
|88.25
|奈良
|82.40
|長野
|88.23
|京都
|82.24
|熊本
|88.22
|神奈川
|82.04
出處 : 厚生勞動省
平均壽命最短的5個都道府縣
|女性
|男性
|青森
|86.33
|青森
|79.27
|福島
|86.81
|秋田
|80.48
|栃木
|86.89
|福島
|80.60
|茨城
|86.94
|岩手
|80.64
|岩手
|87.05
|沖繩
|80.73
出處 : 厚生労働省
標題圖片：PIXTA