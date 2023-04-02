日本哪個縣的女性和男性最長壽？

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近日的一項調查資料顯示，各個都道府縣中，滋賀縣男性平均壽命為82.73歲，位居第1。而女性平均壽命最短的青森縣，也以86.33歲大幅超過男性平均壽命的最高值。

日本厚生勞動省實施的各都道府縣平均壽命調查顯示，截至2020年，日本女性和男性最長壽的縣分別是岡山（88.29歲）和滋賀（82.73歲）。青森縣的女性（86.33歲）和男性（79.27歲）平均壽命均墊底。與2015年的上一次調查相比，所有都道府縣的男女平均壽命均有所延長。

青森縣女性平均壽命連續5次排名墊底，男性平均壽命連續10次排名墊底。各都道府縣中，只有青森縣男性的平均壽命停留在70多歲的水準，與排在倒數第二的秋田縣之間的差距，也達到了1.21歲。另一方面，滋賀、長野、京都3個府縣的男女平均壽命均進入了前4位。排名第1和排名墊底的縣，女性平均壽命相差1.96歲，男性相差3.46歲，差值較上一次調查（女性1.74歲，男性3.11歲）有所擴大。

縱觀平均壽命的分佈情況，男女均是處於日本列島中央附近地區的長壽（深色）傾向較強，北關東以北平均壽命相對偏短（淺色）的地區較多。

該調查每隔5年實施一次。本次調查結果根據2020年人口普查和2019至2021年的死亡人數等資料計算得出。

平均壽命最長的5個都道府縣

女性 男性 岡山 88.29 滋賀 82.73 滋賀 88.26 長野 82.68 京都 88.25 奈良 82.40 長野 88.23 京都 82.24 熊本 88.22 神奈川 82.04

出處 : 厚生勞動省

平均壽命最短的5個都道府縣

女性 男性 青森 86.33 青森 79.27 福島 86.81 秋田 80.48 栃木 86.89 福島 80.60 茨城 86.94 岩手 80.64 岩手 87.05 沖繩 80.73

出處 : 厚生労働省

標題圖片：PIXTA