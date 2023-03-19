2022年新車銷售量創45年來新低

2022年新車銷售量創45年來新低財經
2022年日本新車銷售量僅為420萬輛出頭，創下自1977年後45年來的最低水準。這主要是受到了全球晶片持續短缺的影響。
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日本汽車銷售協會聯合會與全國輕型汽車協會聯合會公佈的2022年國內新車銷售量總計420萬1321輛，同比減少5.6%，已連續4年負成長。註冊登記車（排氣量高於660cc）為256萬3184輛，同比減少8.3%；輕型車（排氣量低於660cc）為163萬8137輛，同比減少0.9%。導致銷售量低迷的原因主要是全球晶片長期短缺，各家車企被迫關停工廠或減產。2022年的銷售量資料甚至低於東日本大地震後銷售量大跌的2011年（4210219輛），創1977年以來，即45年來的歷史新低。
2022年各主要品牌新車銷售量
|年間販売台数
|前年比増減率
|TOYOTA
|1,247,585
|-12.4
|SUZUKI
|602,721
|-0.9
|DAIHATSU
|575,559
|0.6
|HONDA
|568,003
|-2.0
|NISSAN
|449,458
|-0.5
|MAZDA
|161,308
|2.5
|SUBARU
|100,858
|-0.5
|MITSUBISHI MOTORS
|90,555
|16.6
|所有品牌
|4,201,321
|-5.6
根據日本汽車銷售協會聯合會、全國輕型汽車協會聯合會的資料製作
標題圖片：時事