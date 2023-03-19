2022年新車銷售量創45年來新低

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2022年日本新車銷售量僅為420萬輛出頭，創下自1977年後45年來的最低水準。這主要是受到了全球晶片持續短缺的影響。

日本汽車銷售協會聯合會與全國輕型汽車協會聯合會公佈的2022年國內新車銷售量總計420萬1321輛，同比減少5.6%，已連續4年負成長。註冊登記車（排氣量高於660cc）為256萬3184輛，同比減少8.3%；輕型車（排氣量低於660cc）為163萬8137輛，同比減少0.9%。導致銷售量低迷的原因主要是全球晶片長期短缺，各家車企被迫關停工廠或減產。2022年的銷售量資料甚至低於東日本大地震後銷售量大跌的2011年（4210219輛），創1977年以來，即45年來的歷史新低。

2022年各主要品牌新車銷售量

年間販売台数 前年比増減率 TOYOTA 1,247,585 -12.4 SUZUKI 602,721 -0.9 DAIHATSU 575,559 0.6 HONDA 568,003 -2.0 NISSAN 449,458 -0.5 MAZDA 161,308 2.5 SUBARU 100,858 -0.5 MITSUBISHI MOTORS 90,555 16.6 所有品牌 4,201,321 -5.6

根據日本汽車銷售協會聯合會、全國輕型汽車協會聯合會的資料製作

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