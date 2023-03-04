日本實際薪資，創8年半以來最大降幅

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新年伊始，「食品漲價」「衣服漲價」等讓人苦惱的消息就一直持續不斷。而薪水的漲幅根本追不上物價的漲幅。上班族是否能期待「春鬥（春季勞資談判——譯註）」來爭取漲薪呢？

日本厚生勞動省實施的每月勞動統計調查（員工5人以上企業）顯示，2022年11月實際薪資同比減少了3.8%。此次受到食品和水電氣費等物價上漲因素影響，時隔8年半，創下消費稅率上漲導致實際薪資同比減少4.1%的2015年5月以來的最大降幅。實際薪資已連續8個月同比減少。

基本薪資和加班費等合計現金薪資總額自進入2022年後連續11個月增加。不過，截至10月的同比漲幅一直維持在1%到2%多一點的水準，而11月（28萬3895日圓）僅成長了0.5%。另一方面，2022年11月的消費者物價指數（除自住房等價租金外的綜合指數）上升了4.5%，薪資漲幅追不上物價飆升幅度的現狀十分突出。

從不同就業形態的現金薪資總額來看，正式員工等普通勞動者為36萬8358日圓，增加0.2%，兼職勞動者為10萬1888日圓，增加2.2%。人均實際勞動總時間為139.1小時，減少0.2%。

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