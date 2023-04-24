5日圓硬幣的重量1匁，是個什麼單位？

日本資料庫

江戶時代的日本，使用的是以「尺」為長度基本單位、以「貫」為重量基本單位的「尺貫法」計量體系。雖然1951年制定的《計量法》已經禁止在交易買賣和各種證明中使用尺貫法，但時至今日，我們身邊依然能夠看到尺貫法的痕跡。

1875（明治8）年，多國在巴黎簽署了規定國際單位的《米制公約》。日本於1885年加入該公約，並於次年宣佈實施。雖然推進了符合世界標準的計量單位統一工作，但早已融入百姓生活的尺貫法並沒有因此而輕易地消失，「匁」這個單位在現代社會依然頑強地存續下來。這是因為，尺、貫等日本尺寸單位，「都是針對不同目的的長度和重量，以便於使用為基準而確定的，因而人們用起來容易找到感覺」（《日本的尺寸》石川英輔／淡交社）。

【長度】

1寸約合3cm，1尺約30cm。雖然在平時生活中不太常用，但日本人早已習慣把尺寸（size）叫做「寸法」，還有「危機應對能力是衡量實力的重要尺度」等說法，都是尺、寸在歷史上曾被用作長度單位的痕跡。

夏季煙火大會的一大看點，是燃放煙火彈直徑在1尺以上的所謂「尺玉」。民謠中不可欠缺的豎笛「尺八」之名，傳說是源於1尺8寸的笛管長度。

「間」曾是建造房屋時的基本單位，但其長度，在東日本和西日本有所不同。京都以西地區的1間為1.9m，叫做「京間」；而關東等地區的1間是1.81m，稱作「田舍間」。至今一些地區仍存在這種差異，因此西部地區的榻榻米也可能會稍微大一些。

1/10寸 1分 3.03mm 1/10尺 1寸 3.03cm 1尺 30.3cm 6尺 1間 1.818m 60間 1町 109.9m 36町 1里 3.927km

【重量】

5日圓硬幣重量為3.75g，相當於尺貫法中的「1匁（日語發音為monme）」。這個詞原本表示的是「1文錢的重量」。雖然在日常生活中基本不用，但珍珠交易中使用的國際標準單位就是「monme」（拼寫略有不同）。

在現代社會，精神騷擾是不被允許的行為，但昭和時代的一輩人可能都有過嘲笑體態肥胖的人為「百貫胖子」的經歷。百貫是375kg，顯然，這實際上是一種誇張的表現。

1/1000貫 1匁 3.75g 1貫 3.75kg 160匁 1斤 600g 1俵 60kg

〔参考文献〕

《日本的尺寸》石川英輔， 淡交社

別冊《歷史道 原來如此！江戶的生活與工作》， 朝日新聞出版

標題圖片：使用天平和砝碼稱量糕點糖果。江戶時代，白砂糖是高級商品，所以糕點糖果都要精準稱重後確定價格。砝碼有「匁」等多種。《職人盡歌合》國立國會圖書館藏