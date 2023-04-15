「大判燒」「今川燒」，叫法多種多樣的日本紅豆餅

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「我買了現烤的『御座候』回來了！」這個聽著耳生的點心名字，到底是什麼東西呢？打開朋友送上的禮包一看，裡面裝的是「今川燒」。在以前的晨間劇中它被叫做「迴轉燒」。冬天常吃的那個美味食物，你是怎麼稱呼的呢？

用鐵板現烤出鍋，紅豆餡熱乎又好吃的那個東西（紅豆餅），日本人叫什麼？

開發智慧手機App的SELF公司（本公司位於東京都新宿區）通過APP實施了一次關於「點心叫法」的問卷調查。4152名回答者中，1360人稱之為「大判燒」，1296人稱之為「今川燒」，兩者不相上下。

2021年播出的NHK晨間劇《Come Come Everybody》中，主角把這個點心叫做「迴轉燒」。此次調查中有428人也用這個叫法，排在第3位。

從回答者的籍貫來看，北海道地區稱之為「oyaki」的受訪者最多，占比超過了70%。「今川燒」的叫法在全國各地都比較普遍，關東地區尤為突出。據說，其實在江戶時代，如今JR線神田站（東京都千代田區）東側的神田今川橋附近有一家店鋪，當時人們就借用地名把它叫做「今川燒」。

近畿地區稱之為「迴轉燒」的受訪者最多，占比為27%，「大判燒」「御座候」「今川燒」的得票數也較多，呈現出「群雄割據」的狀態。「御座候」是兵庫縣姬路市一家點心公司名稱。兵庫縣人的心中似乎已經根深蒂固地將公司名和點心名劃上了等號。



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