認為自己「肯定會結婚」的女性，只有13.7%

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「走上社會，結婚生子，終有一天買下屬于自己的房子」——這是過去許多人暢想的生活規劃。在價值觀趨於多樣化，各種差距日益突出的現代，年輕人心中的未來生活也是千姿百態。日本財團實施的18歲意識調查顯示，僅有13.7%的女性受訪者認為自己「肯定會結婚」。

日本財團針對1000名17到19歲民眾實施的《18歲意識調查》顯示，關於「將來是否想結婚」這個問題，男女受訪者中均有超過40%的人表示「想」結婚，加上「比較想」的人，合計共有超過60%的受訪者表示希望結婚。

但針對「你認為自己實際會結婚嗎」這個問題，表示「肯定會」的男女性受訪者，分別只有19.2%和13.7%。

針對表示「肯定會」「大概會」結婚的人，進一步詢問了他們理由後的結果顯示，男女受訪者中，表示「想和喜歡的人在一起」的比例均超過了60%，而表示「想養育孩子」的女性受訪者比例為44.2%，男性受訪者為36.3%。這反映出現在人們並不一定會把結婚和養育孩子捆綁在一起。

針對認為「大概不會」「絕對不會」結婚的人，進一步詢問了他們理由後的結果顯示，表示「沒有伴侶、找不到伴侶」的男性受訪者最多，占比為47.3%。而女性受訪者中，表示「一個人在精神上更輕鬆」的占比為52.3%，大幅超過「沒有伴侶、找不到伴侶」的比例（44.1%）。此外，女性受訪者中，36.9%「不想養育孩子」，35.1%「不想失去自由」，22.5%「有比家庭更看重的東西」，似乎對「不結婚」給予積極評價的比例更高。

標題圖片：PIXTA