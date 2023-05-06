營養午餐，咖哩飯始終都是人氣美食

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上學的時候，每到午餐有自己喜歡吃的食物那一天，總會一早就開始翹首以盼。家裡的咖哩飯裡雖然肉很多，但在教室裡和同學一起吃的咖哩飯，卻會覺得更加可口。

發行中小學教科書的光村圖書出版社（東京品川區）針對全國多所小學和國中學生及其家長實施了一次關於營養午餐的問卷調查。小學和國中生針對「是否喜歡營養午餐時間」這個提問，回答「喜歡」和「比較喜歡」的小學生合計比例達91.0%，國中生合計比例達80.0%，再次反映出午餐時間在孩子們的校園生活中的意義重大。

關於喜歡的營養午餐食物，學生和家長均首推「咖哩飯」，其次是「油炸麵包」；但家長選出的第3名「義式煮麵」，在學生心中的地位僅排第8，可見受歡迎程度存在差距。排名靠前的食物多有重疊，但也有一些存在世代差異，比如學生選出的第9名是「手卷壽司」，家長選出的第9名則是「炸鯨魚肉塊」。

為了幫助孩子們掌握正確的食物知識和理想的飲食習慣，日本將每年1月24日至30日定為營養午餐週。本調查於2022年11月通過網際網路方式實施，對象為500組家長和學生。

注：調味奶指的是粉末狀的咖啡、草莓、可哥等各種風味的飲品。開發目的是為了讓那些討厭牛奶的孩子也能喜歡喝。

標題圖片：PIXTA