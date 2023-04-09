2022年日本384家企業因無力償還COVID-19貸款倒閉

日本資料庫

在疫情導致經濟活動嚴重受限的時期，實際零利息零擔保的所謂「零零融資」為中小企業的資金周轉提供了底子。現在，雖然政府取消了絕大部分防疫行動限制，但許多中小企業的業績依然沒有起色，日常周轉已經耗盡了COVID-19貸款。在2023年3月進入正式還本付息階段，在此背景下，資金周轉困難，放棄繼續開展業務的倒閉企業正在不斷增多。

疫情期間，日本出現了一種旨在幫助中小企業、實際零利息零擔保的所謂「零零融資」，接受這種貸款後發生倒閉的企業數量正在急劇增加。

帝國資料庫公司的調查顯示，接受所謂「COVID-19融資」後發生倒閉的企業數量在2021年以每月十幾家的速度擴大，全年達到了167家。2022年3月以後每月超過30家，全年達到384家，增至上一年的2.3倍。

在已知實際融資金額的大約180家企業中，每家企業的COVID-19融資貸款平均額為5900萬日圓左右。起初主要是從政府背景的金融機構貸款，但有些企業在2022年以後通過銀行和信用社等民間金融機構辦理了貸款，這類企業發生倒閉的情況非常突出。由此造成的COVID-19融資累計損失總額推算約為334億9588萬日圓，相當於全體國民人均負擔約280日圓。

從行業分類來看，2022年COVID-19融資後倒閉的建築業企業最多，共85家，大約是上一年的3倍。其次是批發業企業（76家）和製造業企業（65家）。另外，58家倒閉的零售業企業中，27家為餐飲企業。

2022年8月的調查顯示，接受COVID-19融資的企業中，多達30%左右的企業從2023年開始償還貸款。帝國資料庫公司相關人士指出，對於業績恢復遲緩的中小和小型企業來說，還款負擔會成為巨大包袱，「絕望」導致的倒閉案例可能會增多。

標題圖片：PIXTA