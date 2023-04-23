2022年食品出口額，連續10年創新高

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日本扇貝瑤柱碩大，肥美且帶有淡淡的甘甜，據說在全球越來越受到喜愛。隨著世界逐漸走出疫情陰影，在外就餐需求復甦，日本的食品出口額已連續10年創出歷史新高。

日本農林水產省的報告顯示，2022年農林水產品和食品出口額同比成長14.3%，達到1兆4148億日圓。由於疫情平穩後經濟社會活動重啟，在外就餐需求復甦，加上日圓維持貶值狀態，促使食品出口額連續10年創出歷史新高。

從品類來看，扇貝（生鮮、冷藏、冷凍）出口額同比成長42.4%，達到910億日圓。瑤柱碩大的日本扇貝在全球的口碑越來越高，尤其是面向美國和中國的出口形勢良好。威士忌的知名度也在日益提升，除了中美外，在新加坡和英國的市場份額也有所擴大，出口額同比成長21.5%，達到560億日圓。日本酒的人氣也在上升，出口額同比成長了18.2%。由於在外就餐需求復甦，面向美國的鰤魚肉塊出口額實現了成長。

從各國各地區的情況看，對中國出口額同比成長25.2%，達到2783億日圓，成長主力是扇貝和日本酒。對香港的出口額同比減少4.8%，為2086億日圓。面向美國的扇貝和鰤魚出口都實現了成長，出口額同比成長15.2%，達到1939億日圓。

日本政府提出的目標是2030年出口額達到5兆日圓。關於這一點，歐美物價飆升導致的消費低迷，以及東京電力福島第一核電廠核處理水排放入海的影響令人擔憂。

標題圖片：PIXTA