6成以上受訪者認為「北韓」構成軍事威脅

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肩負未來使命的年輕人在思考什麼，在想些什麼？日本財團長期針對1000名17到19歲民眾實施涉及政治、社會、工作、家庭、朋友、戀愛等廣泛主題的意識調查。1月中旬以「國家安全保障」為主題的調查結果，我們將以上下篇的形式呈現給大家。

北韓接連發射飛彈，「臺灣有事」的論調甚囂塵上…在日本周邊安全保障形勢日趨嚴峻的背景下，日本政府於2022年12月修訂了國家安全保障戰略等「安保3文書」，堅決轉變政策，尋求讓自衛隊擁有反擊能力。

在日本財團針對1000名17到19歲民眾實施的《18歲意識調查》中，年輕人如何看待日本可能面對的安保危機，又認為應該如何解決呢？我們就此進行了採訪。

關於「今後5年內會對日本形成威脅的因素」，超過半數受訪者選擇了「周邊地區的戰爭或衝突」，占比為51.7%，其次是「針對日本的武力攻擊」（47.2%）和「針對日本國內美軍基地的攻擊」（31.6%）。

關於對日本構成軍事威脅的國家，受訪者中選擇「北韓」的人最多，占比為66.8%，其次是「俄羅斯」（54.6%）和「中國」（48.8%）。

當被問及日本今後為維護自身和平應該著力實施哪些安保政策時，選擇「經濟穩定」的受訪者最多，占比為26.2%，其次是「無核三原則」（20.4%）、「日本社會穩定」（18.3%）。男性和女性受訪者都最看重「經濟穩定」，男性受訪者心中第二和第三重要的是「加強日美同盟關係」和「增強自衛隊實力」，女性受訪者則更多地支持「無核三原則」和「日本社會穩定」。

有關對核武器的看法，女性受訪者中的反對派多於男性，包括「相對而言持反對態度」在內，針對「在國內製造核武器」和「保有進口核武器」兩項，女性受訪者中的反對派都超過了80%。

標題圖片 : PIXTA