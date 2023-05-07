日本人的「夢中情車」竟是…

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在泡沫經濟時代，開「外國車」曾是許多日本人的夢想。但如今，有調查顯示，所有年齡段的受訪者均把LEXUS作為最嚮往的品牌。29歲以下受訪者給出的選項中，LEXUS和豐田佔據了前兩位。難道現在的年輕人也變得踏實穩重了？

「這輩子至少能開一次」的夢中情車，既不是保時捷，也不是法拉利，而是LEXUS！停車場經營管理企業Park24（總公司位於品川區）針對使用該公司服務的5225名會員實施的問卷調查顯示，16%的受訪者最青睞「LEXUS」品牌，這是該品牌首次單獨位列第一，其次是「保時捷」（10%），「法拉利」「BMW」「賓士」並列第3（9%）。此次是該公司2015年開始實施調查以來，國產品牌首次力壓眾多國際超級大牌名列榜首。從各個年齡段來看，從20到69歲以上，所有年齡段的受訪者均把「LEXUS」作為了首選。

選擇各個品牌的理由方面，表示「喜歡造型設計」的占比最高（51%），其次是「能感覺到身份地位」（28%）、「看上去性能優良」（25%）。不過，選擇「LEXUS」的受訪者中，偏重於「身份地位」（46%）的比例高於「造型設計」（37%）

關於喜歡的車型，受訪者中選擇運動型多用途汽車「SUV」的人最多，占比為28%，其次是緊湊型「小型家用車」（22%），「多功能休旅車」和「輕型車」各占13%。

標題圖片 : PIXTA