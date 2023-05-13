日本6成年輕人認為美軍基地「重要」

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肩負未來使命的年輕人在思考什麼，在想些什麼？日本財團長期針對1000名17到19歲民眾實施涉及政治、社會、工作、家庭、朋友、戀愛等廣泛主題的意識調查。關於1月中旬實施的以「國家安全保障」為主題的調查結果，繼上篇之後，此次為大家帶來下篇。

北韓接連發射飛彈，「臺灣有事」的論調甚囂塵上…在日本周邊安全保障形勢日趨嚴峻的背景下，日本政府於2022年12月修訂了國家安全保障戰略等「安保3文書」，堅決轉變政策，尋求讓自衛隊擁有反擊能力。

在日本財團針對1000名17到19歲民眾實施的《18歲意識調查》中，年輕人如何看待日本可能面對的安保危機，又認為應該如何解決？我們就此進行了採訪。

關於政府初步決定進一步增加防衛相關經費一事，女性受訪者中，32.9%表示「贊成」，與表示反對的比例（33.8%）幾乎相同。而男性受訪者中，44.5%表示「贊成」，大幅高於表示「反對」的比例（30.7%）。

關於自衛隊的活動，對國內救災這一項表示「值得肯定」的受訪者最多，其次是海外救災等。相較於國內活動，針對其他海外活動表示「不知道」的受訪者較多。

關於駐日美軍基地，53.3%的女性受訪者和大約65.8%的男性受訪者認為「重要」。

針對「假如日本商討推出徵兵制度，你如何考慮」這個問題，85.0%的女性受訪者和大約76.2%的男性受訪者表示反對。

關於「如果日本與其他國家發生戰爭或武力衝突，可能對自己的親朋好友造成危害時，你會如何行動」這個問題，受訪者中選擇「通過捐款、志工等方式提供支援」的女性和男性的比例都占到了3分之1。男性受訪者中，18.9%表示「將志願成為戰鬥人員」，和選擇「什麼都不做」的比例（20.0%）幾乎相當。

標題圖片：PIXTA