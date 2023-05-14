追求出人頭地的時代已結束，超過7成受訪者「不想成為管理人員！」

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泡沫經濟的時代，曾經流行過「你能連續戰鬥24小時嗎？」的口號，但如今這個時代，除了工作之外，私生活也很重要，大家都看重工作和生活的平衡。甚至有人說出了心中的大實話——「如果走上沒有加班費的管理職位，日子可就沒法過了」。

「如果有機會晉升課長、部長、本部長的話，最後就有希望當上董事！」——這種夢想出人頭地的時代或許已經終結。如今，工作方式不斷趨於多樣化，「工作適可而止，也要重視充實的私生活」——抱有這種態度的「工作生活平衡」派似乎越來越多。

提供經營和組織諮詢顧問服務的識學公司（本公司位於東京）針對全國300名20到59歲的公司員工實施的調查顯示，當被問及「是否想成為管理人員」時，多達72.0%的受訪者表示「不想」，僅有8.0%表示「想」，尤其是女性受訪者，僅有4.0%「想」成為管理人員。

關於不想成為管理人員的理由，選擇「沒有晉升慾望」的受訪者最多，占比達50.9%；其次是「需要承擔相應責任」（50.0%）、「工作量會增加」（42.6%）。一些受訪者列舉了「待遇沒多大變化，光是責任加重了」「每個月加班超過80小時，不光是生活，身體也會垮掉。許多上司身體都不太好」等具體的理由。

關於管理人員的辛苦之處，選擇「指導和培養部下」的受訪者最多，占比為49.3%，其次是「責任重」（39.3%）、「和部下的溝通」（36.7%）、「夾在上司和部下中間」（34.0%）。

從世界範圍來看，日本女性管理人員占比較低，政府提出了「讓女性施展才華」的政策目標。關於促使女性管理人員增加的必要條件，選擇「支持女性兼顧育兒和看護家人」（54.7%）、「避免對女性不利的人事評估」（50.0%）、「育兒假和遠距辦公等制度」（43.3%）的受訪者較多。

標題圖片：PIXTA