「臨終日記」，分享生前資訊和身後打算

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「臨終日記」可以用於記錄臨終時期自己的一些資訊和感想，以及對身後事的打算，作為一種有助於減輕家屬負擔的「臨終準備」用品而越來越受到人們關注。但付諸於行動的人仍是少數。

日本Trend research與齋奉閣 家庭葬會館和心針對全國1000名民眾實施的調查顯示，50歲以上的受訪者中，超過半數知道臨終日記。75歲以上受訪者的認知率更是達到了66.5%。

不過，實際準備了臨終日記的人較少，50到59歲的受訪者中有8.0%，60到69歲的受訪者中有10.7%，70到74歲的受訪者中有22.5%，75歲以上的受訪者中有23.3%。關於準備臨終日記的理由，一些受訪者表示「母親離世的時候，已經充分做好了準備，日記幫了大忙」「為了自己死後給家人處理後事減少麻煩」等等。

就臨終日記中實際記錄的內容，最多的是「財產、資產」，佔比為83.7%，其次是「葬禮、墓地」（68.2%）、「財產繼承、遺書」（51.9%）。

調查的詳細內容已在日本Trend research網站上公開。

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