由於男女同校和關停合併，女子大學不斷減少

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日本的女子大學數量正在不斷減少。今年4月，又有兩所女子大學開始推行男女同校，女大在日本全國現在還有73所。

武庫川女子大學（兵庫縣西宮市）教育研究所發佈的《2022年度版女子大學統計與大學基礎統計》顯示，1998年全國共有98所四年制女子大學，從2000年前後開始，男女同校和關停合併的動向加速，到2021年時，女子大學已減少至75所。其中，國立兩所，公立兩所，私立71所。

在過去的20餘年間，日本的大學總數從600所增加到了800所。而女子大學數量，則以1年1所的速度持續減少。今年4月，神戶親和女子大學（神戶市，1500名學生）和鹿兒島女子純心大學（鹿兒島市，600名學生）分別改成為男女同校的「神戶親和大學」和「鹿兒島純心大學」。

近年來女子大學的動向

2023年4月 神戶親和女子大學推行男女同校，改為神戶親和大學 2023年4月 鹿兒島純心女子大學推行男女同校，改為鹿兒島純心大學 2021年 東北女子大學（弘前市）推行男女同校，改為柴田學園大學 2020年 新設名古屋柳城女子大學 2019年 清泉女子學院大學（長野市）在看護系推行男女同校 2019年 廣島文教女子大學推行男女同校，改為廣島文教大學 2015年 東京純心女子大學推行男女同校，改為東京純心大學

出處：武庫川女子大學《女子大學統計與大學基礎統計》

同時，設有研究所的女子大學中，已有超過半數（36所）允許男生入讀研究所。

女子大學減少的背景原因，主要是少子化造成了學生人數的減少。而且，願意男女同校，以及希望報考規模較大的綜合大學的女生越來越多。

長期以來，女子大學尤其是私立女子大學，一直以文學專業、家政專業為主，多數學校只有一1、2個系。因此，上世紀90年代以後，由於無法滿足女學生報考經濟和商務類等實用型院系及理工類院系的需求，報考人數逐漸減少。

下圖顯示的是私立女子大學院系數量的變化。從中可以看出，最近20年間，「只有1個院系」的比例大幅減少，為了生存而設置新系的大學越來越多。為滿足女性走入社會的需求，比較突出的是新設了商務與資訊類、建築與設計類、有助於獲得職業資格的看護與社會福利類等職業關聯院系。

標題圖片：PIXTA