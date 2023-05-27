日本人中最常見的姓氏（下篇）：藤原氏的影響力延續至今

日本資料庫

翻開高中時代的畢業紀念冊，班級合影中自己的右邊是佐藤，左邊是加藤，站在中央位置的是導師伊藤。回頭來看，姓氏中帶有「藤」字、繼承了藤原氏血脈的人似乎非常多。日本人中最常見的10個姓氏，下篇介紹第4到第10位。

日本人中最常見的姓氏（上篇：第 1到第3位）點擊閱讀

排名 姓氏 總數（萬人） 4 田中 135 5 渡邊（包括各種書寫形式在內） 115 6 伊藤 110 7 山本 109 8 中村 107 9 小林 104 10 加藤 87

第4位 : 田中

這個姓氏歷史悠久，在《古事記》中就已有記載。

由天照大神與須佐之男命起誓而誕生的5位男神之一——天津日子根命的後裔中，有位名叫 「倭田中直」。這是歷史上最早出現的田中。

《古事記》終歸是神話，實際上，田中這個姓氏就是字面的意思「田地之中」，換句話說，可以認為這是從日本的稻作文化中自然產生的姓氏。之所以多見於西日本地區，可能是因為從大陸傳來的水稻種植最先在九州登陸，從西日本逐漸傳播到日本各地。



須佐之男命咬碎了天照大神的勾玉後，五柱之神誕生。「倭田中直」據傳是五柱之一人的子孫（國立公文書館藏）

第5位 : 渡邊（包括各種書寫形式在內）

第52代嵯峨天皇的皇子源融的玄孫源綱遷居渡邊津（大阪府大阪市），自稱為渡邊綱。他就是渡邊姓氏的始祖。

渡邊綱後來成為源賴光的部下。傳聞他是一位擅長武藝的豪傑，後來就由此誕生了一個傳說，講他與賴光一起誅殺了住在大江山（京都府北部）的妖王酒吞童子。這個傳說在《御伽草紙》等書中有所記載，成為家喻戶曉的故事。



《源賴光大江山鬼退治》描繪了源賴光和勇士們與大江山酒吞童子的手下戰鬥的場景，其中可以看到渡邊綱的身影（東京都立中央圖書館特別文庫室藏）

據說渡邊綱的子孫們組織建立了名為渡邊党的武士團，在1180-1185年的源平之戰中，作為源氏友軍支持了源義經。他們將據點設在渡邊津，這個「津」就是港口，換句話說，可以認為他們是控制臨海地區的水軍，因此這個姓氏在群馬和長野等內陸地區較少見。

第6位 : 伊藤

之所以帶有「藤」字，也是因為和排在第一位的「佐藤」一樣，繼承了藤原氏的血脈。據說，藤原北家的（藤原）秀鄉家族的分支尾藤基景移居到了伊勢國（三重縣），將「伊」和「藤」合在起來而成為伊藤。

伊藤氏本來侍奉平家，但在源平之戰中敗北後，流落離散到了尾張國（愛知縣）和美濃國（岐阜縣）。現今這個姓氏也是在三重縣、愛知縣和岐阜縣較為多見。



藤原（伊藤）景清是一名勇猛武士，被稱作惡七兵衛，在源平之戰中亦大顯身手。他是伊藤的始祖尾藤基景的後裔。《武將豪傑錦繪帖 惡七兵衛景清》（東京都立中央圖書館特別文庫室藏）

第7位 : 山本

這個姓氏由「山麓」而來。由於日本國土面積的7成是山地和丘陵，所以這個姓氏廣泛存在於全國各地。

第8位 : 中村

一般認為，村落的中心地帶被稱作「中村」，住在那裡的人就將之作為了姓氏。可以認為，就算「田地之中」一帶屬於田中，其中心還有中村。正因為他們位於中心，所以出自武士門第者較多，這是該姓氏的一個特點。

第9位 : 小林

意為「小森林」的小林是一個起源於地形的姓氏。

有專家指出，鐮倉時代，繼承了桓武平氏血脈的武士團小林黨在群馬縣藤岡市小林地區很有勢力，可能構成了關東地區小林姓氏者的源頭。另外，長野縣飯田市、千葉縣茂原市等地也有小林這樣的地名，可以認為它們在歷史上都是小林姓氏的豪門望族統治的地盤。

第10位 : 加藤

藤原北家出身的藤原景通是這個姓氏的始祖。景通在奧州（東北）前九年之戰（1051-1062年）中立功，被任命為加賀國（石川縣）的高官「加賀介」，成為「加賀的藤原」，進而變成了「加藤」。其子孫遷移至美濃後，又進一步向東擴展，如今這個姓氏相較發源地的石川縣，在中部、關東和東北地區更為多見。

〔參考文獻〕

前10名排行榜和正文內容參考了《確定版 越有趣越好懂！家紋與姓氏》（家紋主編 高澤等，姓氏主編 森岡浩，西東社）。另外，各個姓氏的總人數摘自《日本人的姓氏》。

標題圖片：PIXTA