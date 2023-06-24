日本2022年自殺人數，男性時隔13年轉為增加

日本資料庫

疫情3年間，對傳染病的恐懼，阻斷了人與人的溝通交往，我們所有人都生活在孤獨和壓力之中。2022年的自殺人數同比增加了4.2%，中小學生的自殺人數自有統計以來首次超過500人。進入2023年以來，疫情逐漸趨於平穩，大家開始回歸正常生活。希望熬過3年艱難時光的每個人，都能懷著積極的心態過好每一天。

依據警察廳的自殺統計報告，由日本厚生勞動省整理出的資料顯示，2022年日本全國的自殺人數為2萬1881人，較2021年增加297人。每10萬人的自殺人數（自殺死亡率）為17.5人，同比增加0.8人。

從原因和動機（多重統計）來看，出於「健康問題」自殺的人最多，為1萬2274人，其次是「家庭問題」（4775人）和「經濟及生活問題」（4697人）。

男性自殺人數為1萬4746人，同比增加807人，時隔13年再次轉為增加。而女性自殺人數同比增加67人至7135人，已連續3年增加。從年齡段來看，50到59歲人群的自殺者最多，同比增加475人至4093人，其次是40到49歲人群（3665人）和70到79歲人群（2994人）。

中小學生的自殺人數為514人，自1980年開始統計以來，首次超過500人。據分析，在曠日持久的疫情期間，無法充分與朋友、老師溝通交流，心中產生煩惱的孩子有所增多，這也是導致自殺人數增加的一個原因。

從各都道府縣的自殺死亡率來看，山梨縣最高（24.7人），其次是秋田縣（23.7人）和宮崎縣（22.7人），最低的是德島縣（12.5人）。東京為17.1人。

厚生勞動省認為，「許多人是在走投無路的情況下結束自己生命的，這個社會問題在很大程度上是可以避免的」，表示將協調衛生保健、醫療、福利、教育和勞動等相關政策，從綜合角度推進預防自殺的措施。厚生勞動省愛心援助網站「まもろうよこころ」開設了可以通過LINE等SNS和電話諮詢生活煩惱得窗口，並以通俗易懂的形式整理歸納了自殺預防措施等訊息。

標題圖片：PIXTA