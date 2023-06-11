留日學生僅有2.1%「不想打工」

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日本的新舊財年交接之際，總伴隨著人員的調動，對勤工儉學的人來說，也是尋找新的打工機會的時期。大型人力資源企業Recruit公司針對在日留學生的打工情況實施了調查。

Recruit公司2023年1月針對1000名留學生實施的打工問題相關調查顯示，「打一份」和「打兩份以上」零工的受訪者比例合計達到69.9%。

至於今後，89.5%的受訪者希望打些零工，接受調查時沒有打工的人也表示有意開始新的嘗試。僅有2.1%的受訪者不想打工，相較2019年的調查資料，此次受訪者的打工意願有所提高。

針對699名正在打工的留學生詢問其打工的理由（多選），回答「為了賺取生活費」的受訪者最多（51.6%），其次是「對在日本工作感興趣」（45.6%）和「為了學習日語」（39.8%）。

關於希望從事的工種（工作內容），回答「住宿設施員工」的受訪者最多（19.0%），其次是「服務員（餐飲店）」（17.9%）和「超商店員」（17.7%），接待顧客的職業比較受歡迎。

調查實施於2023年1月中旬至下旬期間。從調查對象原籍國家和地區來看，來自中國的受訪者占27.1%，美國占11.9%，越南占9.3%，韓國占8.8%，臺灣占8.7%。

標題圖片：PIXTA