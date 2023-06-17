在日外籍員工，超過五成希望回原籍國遠距辦公

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雖然日本的就業慣例似乎已較過去發生很大變化，但對於在日本工作的外國人來說，「年功序列」，也就是論資排輩的做法依然是一堵高牆。通過傾聽來自外界的客觀聲音，或許可以營造出易於日本人輕鬆工作、發揮實力的工作環境。

運營外國留學生求職資訊網站「ryukatsu」的ORIGINATOR公司（本公司位於東京）針對網站註冊用戶中在日本工作的外籍人士實施了一項問卷調查。關於「在日本工作的優點」（多選），選擇「就業穩定」的受訪者占比為54.0%，比排在第2位的「可以從事想做的工作」（25.8%）高出一倍以上。在全球經濟前景始終不明朗的背景下，對於外籍員工來說，日本企業的「長期雇傭」慣例似乎具有獨特的魅力。

另一方面，關於「在日本工作感到失望的地方」，選擇「薪資水準不高」的受訪者最多，占比為51.6%。其次是「對非日語母語者照顧不夠」（30.6%）、「外國人無法加薪升職」（29.0%）、「加班多」（27.4%）。

上述調查結果反映出要想促使外籍員工發揮才能、願意留下來，必須推動日本員工的觀念轉變、調整人事評估制度和工作方式。

關於期待推出哪些有助於促進外國人在日本持續工作的制度，超過半數受訪者（54.8%）提到了「便於回國的長假制度和在原籍國遠距辦公的制度」。其次是「客觀的業績評價制度（實力主義）」（41.9%）、「資格取得支援制度」（39.5%）。

關於感覺在日本難以提升技能或晉升職務的理由，選擇「外國人在升職方面處於劣勢」「相對於實力，更側重年功序列」的受訪者占比較高。在自由填寫欄中，可以看到「希望把晉升標準由年功序列改為實力主義」「希望改進針對外國人的評價體系。語言也是一個障礙，如果不按相同的標準來評價，就無法升職」等意見，許多受訪者要求調整評價制度。

調查於2023年2月採用日語和英語兩種語言實施，對象為在日本工作（或在日本工作過）的外籍人員。共計收到124份有效回答。

標題圖片：PIXTA