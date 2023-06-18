70%的中小學生「新學期仍會佩戴口罩」

日本資料庫

Nifty公司實施的調查顯示，大約70%的國中和小學生表示新學期仍會佩戴口罩。被迫度過3年的口罩生活之後，或許很難馬上切換思維和行為方式。希望孩子們能夠逐漸改變，和老師同學面對面地交流，一起享用營養午餐。

日本政府從3月13日起放寬了此前為防治疫情而建議佩戴口罩的措施，無論室內還是室外，佩戴與否均由「個人判斷」，但電車乘客和路上的行人幾乎都還戴著口罩。

Nifty公司針對面向國中和小學生的網路資訊網站「Nifty kids」的訪客實施調查，詢問了「如何看待今後由個人判斷是否佩戴口罩」這個問題。結果顯示，表示「開心」的受訪者比例合計為52%，表示「不開心」的比例合計為48%，態度涇渭分明。

針對「新學期開始後，是否會在學校佩戴口罩？」這個問題，68%的受訪者表示「準備佩戴」，還有大約30%的受訪者表示要看周圍情況後再做決定，而回答「不戴」者只占5%。

針對「會戴口罩」的受訪者，當詢問他們這樣做的主要原因時，回答「不想素顏見人」者最多，占比為35%，其次是「擔心感染COVID-19」（20%）和「花粉症」（18%）。

調查實施於3月中上旬，共收到1328份有效回答。

標題圖片：PIXTA