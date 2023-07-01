在運動中活用IT技術

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現在，只要上網搜索一下，就會出現大量專業人士講解、指導鍛煉肌肉或瑜伽等運動的視訊。「平時太忙沒時間去健身房」之類的藉口或許再也不好使了。

疫情初期，體育俱樂部被劃為停業對象，為了避免人員密集接觸，體育活動和比賽被迫取消，人們運動鍛煉的機會受到了限制。而健身俱樂部線上發佈訓練視訊，或是利用APP或可穿戴設備開展運動等新風尚，則為人們來了更多的選擇可能。

笹川體育財團2022年實施的《體育生活相關調查》顯示，20歲以上的體育活動參與者中，大約有40%的人會在運動時使用某些IT技術。具體來說，使用「網上免費視訊」的受訪者最多，女性為27.4%，男性為22.4%；其次，女性使用「健康管理APP」的占比為19.0%，男性為14.7%。男女受訪者對智慧手錶等「可穿戴式終端」的使用率均低於10%。

從年齡段來看，20到49歲受訪者中有40%多的人「沒有用過任何」IT技術，50%以上用過某些技術。20到29歲、30到39歲受訪者使用伴隨身體活動的遊戲的比例高於其他年齡段。另一方面，過了60歲以後，總體上使用率下降，60到69歲受訪者中70.1%的人「沒有用過任何」技術，70到79歲受訪者中，該比例達到86.6%。

標題圖片：PIXTA