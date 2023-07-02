4成受訪者對宗教「不信任感上升」

日本資料庫

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡事件後，新興宗教與政治的關聯，以及宗教二代的問題受到了全社會的關注。針對自古植根於日本的佛教，大家雖然沒有太多不信任感或抵觸感，但似乎也不太關心。

在築地本願寺（東京中央區）針對全國1600人實施的《宗教和佛教相關意識調查》中，針對「最近一兩年宗教觀是否發生了變化」這個問題，表示「對宗教的不信任感上升」的受訪者占39.7%。尤其是18到49歲年齡段的女性受訪者，不信任感上升的占比達到半數左右。

關於對「宗教」和「佛教」的分別印象，表示對「佛教」抵觸感較少，感覺比較親切的人較多。但也有近半數的人表示「全選項都不同意」，築地本願寺分析認為「可以看出這些受訪者和佛教接觸程度較淺，印象比較淡薄，既無正面，也無負面印象」。

關於對寺院的印象，59歲以下男女受訪者中較多的人都表示「去寺院不帶有什麼目的」。另外，有不少人「不知道寺院是做什麼的地方」，而且年齡越小，這樣的人越多。

調查於2月中旬以線上方式實施，對象為全國1600名18到79歲民眾。

標題圖片：PIXTA