66%的受訪者表示退休後「繼續工作」

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現在已經進入人生百年時代。而少子化問題日益加劇，養老金的財政來源讓人感覺心裡沒底…。這樣一來，恐怕誰都不敢說可以悠然自得地享受退休生活了？

人才諮詢服務企業Kakehashi-skysol（東京都新宿區）2月下旬至3月上旬期間對1100名60到69歲的退休人士實施了一次關於工作和金錢問題的調查。

60到69歲這個年齡段的受訪者有66%「退休後繼續工作」。60到64歲的受訪者中，78%在工作，其中51%的人在「繼續僱用制度」下被原供職單位返聘。但他們並非都可保留正式員工身份，60到64歲和65到69歲的受訪者中，僱用形態最多的是「契約工」。

「家庭主要收入來源」方面，開始領取養老金前的60到64歲受訪者中，65%回答「自己的工作收入」。65到69歲的受訪者中，也有30%表示相較於「養老金」，主要還是「工作收入」。

關於「退休後的擔憂」，除了「沒什麼擔憂」的選項外，60到64歲和65到69歲的受訪者中，選擇「生活資金的擔憂」的人都是最多的。

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