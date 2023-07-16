94.5%的受訪者感覺物價「上漲」，食品和日用品支出增加

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能源價格上漲、日圓貶值等因素疊加，日常生活必不可少的食品和日用品等紛紛漲價。日本銀行實施的生活意識問卷調查顯示，切實感到物價上漲的受訪者已連續3個季度超過90%。

日本銀行3月實施的《生活意識相關問卷調查》顯示，表示物價較1年前「上漲」的受訪者比例高達94.5%（其中有62.8%表示「大幅上漲」），創下繼2008年9月調查（94.6%）以來的歷史次高水準。調查每3個月實施一次，對象為全國20歲以上民眾。本次調查於2月3日至3月1日期間實施，收到1981份回答。

針對目前的生活狀況，56.0%的受訪者表示和1年前相比「變得拮据了」，這是連續3個季度超過半數。收入方面，在最近的3個季度的調查中，表示「沒有變化」的受訪者幾乎占到半數，而支出「增加」的受訪者呈現出漸增趨勢。

關於和1年前相比支出增加的項目，選擇「食品」的受訪者最多，其次是「日用品（洗滌用品、雜貨用品等）」和「家電」。可以看出，由於生活必需品的漲價，大家不得不增加支出，生活水準受到負面影響。

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