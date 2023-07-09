即使對單位不滿，也只有3%的人「找工會商量」

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長期以來，日本的工會組織率一直呈下降趨勢，許多年輕人甚至「不知道」自己有沒有加入工會。與其說是對工會不感興趣，不如說現在工會已經失去了存在感。

日本勞動組合總聯合會（簡稱「聯合」）實施的工會印象調查結果顯示，勞動者並未將工會視為可以依靠的對象。調查於2022年10月末通過線上方式實施，對象為全國15歲以上民眾，統計了2000份有效樣本。

關於對工作的不滿，選擇「薪資低」的受訪者最多，占比為32.9%；其次是「人際關係不好」（18.1%）和「公司前景堪憂」（16.0%）。「沒什麼不滿」的受訪者占比為32.0%，這意味著大約70%的人都對工作抱有或多或少的不滿。

針對如何去解決對職場和工作的不滿這個問題，大多數人（58.9%）表示「什麼都沒做」，似乎是懷揣不滿繼續過日子。採取了某種行動的受訪者中，「找家人商量」（20.3%）和「找人事或上司商量」（15.1%）的人較多，「找工會商量」者只占3.0%。

關於是否在工作單位加入了工會，25.9%表示「已加入」，51.8%表示「未加入」。從年齡段來看，年紀越輕，「不知道」自己是否已加入工會的人也越多，其中10多歲（63.6%）和20多歲（51.5%）的女性受訪者尤為明顯。

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