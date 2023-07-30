每3個金色駕照持有者中就有1人是「白紙駕駛」司機？！

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金色駕照是優良駕駛人員的標誌。而三井住友海上火災保險公司的調查顯示，他們當中多數實際上是因為平時不開車，所以沒有發生事故和違章的「白紙駕駛」。而且據說半數的「白紙駕駛」司機已有10年以上沒開過車了。

三井住友海上火災保險公司2月實施的調查中，關於駕照的「顏色」，76%的受訪者表示持有代表著「過去5年無事故、無違規的優良駕駛人員」的金色駕照。不過，大約每3名金色駕照持有者中就有1人表示他們認識到「自己是白紙駕駛司機」，這表明，他們是「因為平時不開車，所以無事故、無違章」的。

針對400名白紙駕駛司機，在詢問他們已有多長時間沒有定期開車時，有超過半數的人回答「10年以上」，加上3年以上沒有開車的人，合計比例達到了73.3%。

關於白紙駕駛司機不開車的理由，女性受訪者中77%表示「害怕開車」，57.5%表示「不想發生事故」，主要是心理上存在較大障礙。而男性受訪者中，49.5%表示「因為沒有車」，39.5%表示「可以乘坐公共交通工具出行」，主要是受到客觀環境因素影響。

關於即使不開車仍然選擇繼續更新駕照的理由，較多受訪者都表示「將來可能會開車」（56.3%）和「可以作為帶照片的身分證使用」（52.1%）。

白紙駕駛司機中有半數稱「不想當白紙駕駛了」。有些人則表示「想去自然環境優美的地方放鬆心情」「希望在旅行目的地租車出行」，等等。

標題圖片：PIXTA