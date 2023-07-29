人生百年時代的離世觀念，女性不奢望長命百歲，但「希望走在配偶後面」

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自遠古開始，人類就一直希望「長生不老」。然而，當人生百年逐漸成為現實，或許人們開始意識到長壽也不是一件輕鬆的事情…。日本臨終關懷姑息治療基金會實施的調查顯示，僅有22%的受訪者「希望活過100歲」。

日本是全球首屈可數的長壽國家。截至2022年9月1日的居民基本台賬統計顯示，全國共有百歲老人9萬526人。「人生百年時代」已經逐漸成為現實。但日本臨終關懷姑息治療基金會（大阪市）針對全國1000人實施的調查顯示，僅有22.0%的受訪者「希望活過100歲」。從性別來看，男性的該比例為27.6%，女性為16.5%。

關於希望活過100歲的理由，選擇「希望長久享受人生」者最多，占比為68.2%，其次是「希望見證子孫的成長」（38.6%）。而關於不希望活過100歲的理由，選擇「不想給身邊人添麻煩」者最多，占比為59.0%，其次是「身體會越來越差」（48.2%）、「經濟上的擔憂」（36.7%）。

當被問及「如果自己可以決定死亡時間，是否希望走在配偶或伴侶前面」時，各個年齡段的男性均有超過60%的人表示「希望自己先走一步」，這一比例在50歲以上的男性中尤為突出，高達80%左右。與男性相比，女性傾向於「走在後面」，尤其是50歲以上者中，這一傾向更為明顯。

針對回答「希望先走一步」的受訪者，以多選形式詢問其理由，表示「無法承受失去配偶或伴侶的悲痛」者占了過半數（58.6%）。而關於「希望走在後面」的理由，53.6%的受訪者表示「因為擔心配偶或伴侶的生活」，其次是「因為希望給配偶或伴侶送終」（48.1%）。

調查於2022年9月以線上問卷方式實施，對象為全國1000名20到79歲的民眾。

標題圖片：PIXTA