孩子們想要的兒童政策是免費教育

日本資料庫

關於國家和社會需要為孩子們優先解決的課題，作為當事人的孩子們最關注的是「免費教育」。似乎有些孩子體會到家長的負擔，對升學抱有顧慮或愧疚感。

2023年4月，日本成立「兒童家庭廳」，開始施行《兒童基本法》。政府計畫最快於今年秋季制定《兒童大綱》，以確立根本方針。為了在該大綱中盡可能多地反映孩子們的意見，日本財團3月針對1萬名10到18歲青少年實施了一次大規模調查。

關於《兒童基本法》和聯合國《兒童權利公約》（日本於1994年4月批准生效），表示「知道」的比例均不到10%。

關於自己或身邊兒童是否存在某些權利未受到保護的情況，選擇「可以自由發表意見，會得到大人的尊重」「無論出於任何理由都不會受到歧視」「接受教育」「大人會優先考慮對孩子來說最好的事情」這4項的比例都超過了10%。

覺得自己的「外貌、外形」（6.9%）、「成績」（5.3%）受到過歧視或不公待遇的受訪者較多。

關於國家和社會應該優先為孩子做的工作，選擇「直到高中大學免費教育」的受訪者最多，占比為40.3%，其次是「沒有霸淩的社會」（36.7%）、「不被捲入犯罪，可以安全生活」（33.7%）。

當被問及希望《兒童大綱》解決什麼問題，以及希望「兒童政策負責人」做哪些事情時，受訪者自由填寫意見的結果顯示，希望「免費教育」的受訪者最多，其次是「調整學校教育內容和規則」「尊重孩子的意見」。「就算想學習，但還是會顧慮讓父母付出更多的金錢」「父母經常對自己說教育費用太過昂貴」等意見，反映出孩子們自身已經感受到教育費的負擔。

標題圖片：PIXTA