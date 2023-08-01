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大家是否知道，札幌的觀光名勝中，有五角星標誌的地方很多。日本明治政府於1869年7月設立了負責北海道開發事業的政府行政管理機構「開拓使」，正式著手開發北海道。開拓使附屬的船隻出海航行時，船上掛著的藍底北極星圖案的「北辰旗」，便是現在這些五角星的起源。後來，開拓使札幌總部等建築和工業製品都開始打上了這種紅星標誌。所有留存至今的相關歷史建築上都有熠熠生輝的星星。

北海道廳紅磚廳舍（舊本廳舍）

1882年（明治15年）廢除開拓使後，1888年（明治21年）建成用作北海道廳的本廳舍。這是一座美國風格的新巴羅克式建築，外牆使用了過去白石村和豐平村等地製造的大約250萬塊紅磚。紅磚廳舍作為道廳本廳舍一直用到1968年2月，1969年被指定為國家重要文化遺產。天窗頂部可以看到紅星標誌。



北海道舊廳舍（PIXTA）

為了解建築老化和加強抗震性等問題，紅磚廳舍從2019年起實施改造維護，預計2025年完工。由於腳手架等遮擋建築物，所以現在周圍立起了臨時圖板，上面印有該建築的外觀照片。如此一來，即便是在施工期間，遊客也可以不虛此行，欣賞到北海道的這一人氣觀光景點。另外，旁邊的參觀設施已於5月7日開門迎客，裡面展示著建築頂部暫時卸下的八角塔，遊客可以近距離參觀欣賞。



改造施工中的紅磚廳舍（共同Images）

鐘樓

建成於1878年（明治11年）10月，起初是北海道大學前身札幌農學校的練武場。鐘樓共有17個紅星標誌。



鐘樓（PIXTA）

札幌啤酒博物館

札幌啤酒的商品上全都印有金色的星星標誌。實際上，這個標誌的原型是開拓使曾經使用過的「五稜星」。札幌啤酒的歷史始於1876年9月建成的「開拓使麥酒釀造所」。札幌啤酒博物館的建築內也是星星標誌，隨處可見。



札幌啤酒博物館（PIXTA）



作為限量商品銷售的札幌拉格啤酒上的閃閃紅星（時事）

豐平館

1880年（明治13年）11月建成，位於現在的大通公園一丁目附近，最初是開拓使直營的西式飯店。1958年被遷至中島公園內，此後長期被用作婚禮大廳。



豐平館（PIXTA）

清華亭

1880年作為明治天皇出行北海道時的休息場所而建。



清華亭（PIXTA）

北海道大學植物園及博物館

設立於1886年（明治19年），是一座歷史悠久的植物園。博物館內收藏著自明治時代以來出於學術目的收集的大量珍貴資料。稍不留心，或許就會忽略掉入口處的星型設計。



北海道大學植物園內博物館（PIXTA）



北海道大學植物園附屬博物館（PIXTA）

札幌站JR塔大樓的滿天星時鐘

自開拓使時代以來，星星就一直作為札幌的象徵熠熠生輝，至今依舊在守望著札幌這個城市，受到市民和遊客的喜愛。



札幌站 JR塔大樓的時鐘（PIXTA）

標題圖片：PIXTA