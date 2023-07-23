外國遊客最喜歡的日本美食是壽司

日本資料庫

日本菜健康美味，受到全球喜愛。雖然日本餐廳開到了世界各地，但許多來到日本的外國遊客都說「在自己國家吃的日本菜和在日本吃的不一樣！」。希望大家來日本體驗一下正宗的日本菜！

農林中央金庫針對最近10年來過日本的共計1200名美國人、英國人、法國人、中國人和韓國人實施的調查顯示，最有吸引力的日本美食是「壽司」。

關於在日觀光期間吃過的日本菜，回答「壽司」的受訪者人數非常突出，占比高達68.3%；其次是「天婦羅」（47.2%）和「牛排、烤肉」（46.9%）。

關於「最美味的飯菜」，選擇「壽司」的受訪者也是明顯居多，占比達19.4%；其次是「牛排、烤肉」（9.2%）、「壽喜燒」（8.0%）、「鰻魚」（7.4%）。從各個國家來看，「壽司」在美國、英國、法國、韓國受訪者中獲得的支持率最高，中國受訪者中，選擇「鰻魚」（11.7%）的受訪者多於「壽司」（7.0%）。

關於對日本的飲食或飲食禮儀留下深刻印象的事情，超過半數的受訪者列舉了「餐前餐後要說禮貌語」。

關於對日本的飲食感到驚訝或佩服的地方，選擇「味道好」（45.7%）、「擺菜漂亮」（42.7%）、「菜品豐富」（41.8%）的人較多。從各個國家來看，在許多項目上，總體而言美英法三國受訪者感到驚訝、佩服的比例較高，而文化相近的中韓兩國受訪者比例較低。

關於「在自己國家吃的日本菜和在日本吃的是否不同？」，選擇「非常不同」和「有些不同」的受訪者合計占比高達86.7%。表示「非常不同」和「有些不同」的中國受訪者（97.0%）和法國受訪者（92.7%）比例較高，英國（74.0%）和韓國（79.0%）比例相對較低。

關於「再去日本的時候想吃什麼？」，選擇「壽司」的受訪者依然是最多的，占比達58.7%。「壽司」的吸引力大到驚人！

標題圖片：PIXTA