為什麼要並排6尊？近在身邊卻不甚了解的地藏菩薩

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巢鴨地藏通的商業街被稱為「阿嬤們的原宿」。位於這條街中心的「拔刺地藏」，吸引著 期盼得到其保佑的眾多老年人的到來，這也讓整條街總是看著很熱鬧。另一方面，如果到外地旅遊，你會看到有些地方是6尊地藏菩薩像靜靜地站立在路邊。身邊很常見，卻不甚了解的地藏菩薩到底是怎樣的佛陀呢？

從地獄拯救世人的菩薩

雖然經常被日本人親切地稱呼為「地藏先生」「地藏大人」,但它的正式名稱是地藏菩薩。地藏的「地」指的是大地，「藏」指的是蓄積。「菩薩」意為「修行求悟之人」。換言之，地藏菩薩像豐饒的大地一樣孕育萬物，並將之作為拯救世人的力量蓄積起來，不斷地修行。

地藏信仰在8世紀前後傳入日本。奈良時代的書籍《十輪經》，記錄了初期的信仰，其中寫道，受釋迦牟尼佛指派前來關愛世人者，即是地藏菩薩。雖然最初並無跡象顯示地藏菩薩受到了多大程度的虔誠信奉，但到了平安時代（794-1185年）初期，沒落的貴族開始尋求地藏的保佑。

平安時代是攝關政治的鼎盛時期，歷任過攝政和關白職務的藤原氏享盡榮華，而下級貴族身分卑微，一直遭受冷遇。他們對現世（以藤原氏為中心的社會）感到絕望，這種想法逐漸轉化形成了「六道思想」。

所謂六道思想，指的是認為人在天道、人道、修羅道、畜生道、餓鬼道和地獄道這6個世界輪回轉生的思想，其中地獄道最為殘酷，是一個唯苦無樂的世界，令人生畏。

在現世已然沒落，又沒有任何希望；但即使死去，也只能在地獄掙扎；就算轉生到現世，還將經受痛苦。於是，他們認為從地獄道回到人道時，必須要有人能夠拯救自己，於是就將這種願望寄託到了地藏菩薩身上。

在地方村落的入口等場所，並排擺放6尊地藏菩薩像，即是源於六道思想。人們認為，這些菩薩像會慈祥地送走轉生去往各個世界的亡者，保護他們免受痛苦。這逐漸變成了保護村落免受惡靈、瘟疫等災禍襲擾的信仰。

守護孩童和村落的佛陀

沒落貴族之中，有許多人成為了被稱作「聖」的佛教僧侶，他們向民眾傳佈教義，在這個過程中，信仰以各種形式不斷得到傳播。

江戶時代，作為守護孩童的佛陀，地藏信仰進一步傳播。那時的嬰幼兒死亡率遠高於現代，人們認為，年幼死去的孩子，必須在三途川前的賽河原上用石頭堆塔，以此來贖清比父母先死而造成父母痛苦的罪孽。在堆石頭的時候，會遭到惡鬼的無情破壞，所以孩子總是邊哭邊堆。而地藏菩薩會拯救這些孩子的苦難。源於這種信仰，逐漸形成一種慣例，那就是將地藏菩薩的佛緣日作為一種孩子們也可輕鬆參加的宗教活動。

社區居民們為長年在路邊經受風吹雨打的地藏菩薩像穿上披掛，或者蓋上頭巾，據說這是因為人們把孩童的形象套用在了守護孩子的地藏菩薩身上。



《賽河原 地藏尊》歌川國輝畫，創作於江湖後期。左邊畫的是霸凌孩童的惡鬼，右邊畫的是拯救孩童的地藏菩薩。東京都立中央圖書館特別文庫室藏



賽河原的石堆

另外，替身地藏和拔刺地藏象徵著代人承受疾病或疼痛的地藏菩薩。東京文京區的常德寺就有這樣一個傳說：一名右眼近乎失明的僧侶向地藏菩薩祈禱後重見光明，而地藏的眼睛卻腫了起來。

豐島區巢鴨的高岩寺因為供奉著「拔刺地藏」而聞名。傳說古時候有一名武家的女傭吞針後痛苦不堪，旁人讓其吞下畫有地藏菩薩形象的紙後，針就插在地藏身上被一起吐了出來，此後大家都開始相信地藏會替人承受針刺傷的疼痛。



以地藏菩薩為主佛的巢鴨高巖寺，雖然作為「拔刺地藏」極具知名度，但由於是秘藏佛像，所以無法看到其身姿



東京上野的不忍池辯天堂旁邊的地藏菩薩（PIXTA）

通常來說，地藏菩薩像都是剃髮僧侶的形象，右手拿著錫杖，左手拿著寶珠（象徵佛祖教誨的佛具）。這種樸素的形象，傳達出佛總是在人們身邊的訊息。也正是有了這種平易近人的感覺，「地藏大人」的叫法深入人心，成為最受日本人喜愛的佛陀。



京都嵯峨 祇王寺附近的地藏尊化身（PIXTA）

（参考文献）

《地藏信仰》速水侑，塙新書

《重新閱讀日本史 觀音、地藏、不動明王》速水侑，吉川弘文館

《地藏菩薩 拯救地獄的路邊佛》下泉全曉，春秋社

《庇佑神效分類 佛像祭拜入門》主編：松島龍戒，Natsume社

標題圖片：PIXTA