2022年日本軍費破6兆日圓，位居全球第10

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2022年全球軍費為2兆2400億美元，日本的軍費開支為460億美元（6兆403億日圓），相當於全球軍費的2.1%，位居全球第10。

總部位於瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）近日公佈了2022年全球軍費開支相關調查報告。資料顯示，日本的軍費開支為460億美元（6兆403億日圓），全球排名較上一年下降一位至第10位。

該報告推算全球軍費開支較上一年增加3.7%至2兆2400億美元，創下自開始連續統計的1988年以來的最高水準。

軍事開支排在前10位的國家依次是：美國（以8770億美元居首）、中國（推算為2920億美元）、俄羅斯（推算為864億美元）、印度、沙烏地阿拉伯、英國、德國、法國、韓國、日本。俄羅斯、沙烏地阿拉伯和韓國的排名較上一年有所上升。被俄羅斯侵略的烏克蘭軍費較上一年激增5.4倍，達到440億美元，升至全球第11位（上一年為36位）。

排在前15位的國家合計軍費開支為18420億美元，占到全球的82%。

全球軍費支出排在前10位的國家

排名 2022年（億美元） GDP占比 1（1） 美國（8770） 3.45% 2（2） 中國（推算2920） 1.60% 3（５） 俄羅斯（推算864） 4.06% 4（3） 印度(814） 2.43% 5（8） 沙烏地阿拉伯（推算750） 7.42% 6（４） 英國（685） 2.23% 7（７） 德國（558） 1.39% 8（６） 法國（536） 1.94% 9（10） 韓國（464） 2.72% 10（９） 日本（460） 1.08%

（注）排名欄括弧內數位為2021年順序

依據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資料製作

2022年的軍費開支在日本GDP中的占比為1.08%。全球軍費開支在全球GDP中的占比為2.2%，軍費開支最多的美國，該占比為3.5%，中國推算為1.6%，俄羅斯推算為4.1%。

1988年，日本的軍費開支為3兆6700億日圓，1990年突破4兆日圓，整個90年代都保持著成長趨勢。本世紀00年代後，基本上在5兆日圓左右徘徊。2022年首次突破6兆日圓。首相岸田文雄表示，打算將2027年的國防開支增至9兆日圓左右，一旦目標實現，那麼單純比較來看，日本將躍升至全球第3位。

標題圖片：在陸上自衛隊富士綜合火力演習中，從水陸兩棲戰車AAV7上下車的水陸機動團隊員，2022年5月28日，靜岡縣東富士演習場（時事）