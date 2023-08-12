你能說出七福神的名字嗎？

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每當看到乘坐的寶船的滿臉福相的幾個神仙，日本人腦海中立刻會想到「啊，七福神！」，不由得倍感喜慶。但大家是否能夠說出這幾位神仙的名字呢？

曾是德川家康政治參謀的上野寬永寺開山祖師天海僧正，將長壽、財富、聲望、清廉、威嚴、敬愛、大度定義為七福，認為這是「為政者的應有形象」。日本自古以來的本土守護神惠比壽，加上從大陸傳來的大黑天、辯財天、毗沙門天、布袋和尚、福祿壽、壽老人，合稱七福神，日本人認為信奉他們就能得到七種福氣，因而七福神信仰在普通百姓中得以廣泛傳播。

惠比壽代表清廉，手持釣竿，懷抱大鯛魚

傳說中創造了日本列島的伊邪那岐和伊邪那美的孩子「蛭子命」天生具有障礙，自幼就承受了被遺棄在海上的悲慘命運。但他在漂流上岸的地方得到了精心撫育，最終成為了給人們帶來幸福的神仙。

惠比壽，有時也寫作「夷」「戎」「胡」等字，指的是異國他鄉來的人、異邦人。日本四面環海，自古就有原生的漂流物信仰，傳說惠比壽就源於這種信仰。



惠比壽（PIXTA）

在七福神中，惠比壽是日本人最為熟悉的神仙。這是因為，他的形象被用作精釀啤酒先驅品牌「惠比壽啤酒」的標誌，經常能在超市和超商裡看到。順便說一句，有傳聞說，惠比壽啤酒是為了和此前推出了「大黑啤酒」的廠商較量而冠名的品牌。

JR山手線上有一個惠比壽站，其歷史源於1901年作為惠比壽啤酒卸貨專用車站而設置的「惠比壽停車場」。借用福神形象命名的啤酒名又成為了車站名，甚至成為了街區的名字。惠比壽啤酒暢銷百年以上，惠比壽街區也很繁華，由此可見惠比壽是名副其實的福神。



惠比壽啤酒（共同Images）

在江戶時代商業繁榮的關西地區，人們都會祈求惠比壽保佑生意興隆。其中，西宮神社（兵庫縣西宮市）和今宮戎神社（大阪市浪速區）擁有眾多信徒，每年1月9日到11日這3天時間舉辦的「十日戎」，可謂是傳統的冬季活動。購買吉祥「福竹」的人絡繹不絕，「生意興隆，來拿細竹！」的呼喊聲響徹整個神社。1月10日清晨在西宮神社舉行的「開門神事選福男」活動每年都會上新聞，在全國都有很高的知名度。神社大門打開的瞬間，早在門前摩拳擦掌的人們便一起沖進來，最先到達大殿的人就是這一年的「福男」。



西宮神社選福男活動（時事）

大黑天代表財富：手持萬寶槌和大布袋

日本人認為，印度掌管黑暗的神明摩訶迦羅與日本的大國主神發生了神佛習合（本土信仰與佛教融合呈現一體化——譯注）。摩訶迦羅意為「偉大的黑」，「大國」在日語裡也可以念作「Daikoku」，與大黑的發音相同，所以被視為同一神明。



大黑天（PIXTA）

辯財天代表敬愛：彈琵琶的天女

印度神話中的水之女神。掌管音樂、辯才、學問和福德，本來應該寫作「辯才天」，但在日本被賦予了財運之神的屬性，於是變成了「辯財天」。



辯財天（PIXTA）

遍佈在各地的「淨財辯天」是人氣極旺的求財「能量點」。大家似乎相信只要用辯天仙人的靈驗之水清洗錢財，就會賺回好幾倍。在東京近郊比較有名的，是神奈川縣鐮倉市的淨財辯天。



被視為求財能量點的淨財辯天（PIXTA）

毗沙門天代表威嚴：身穿甲胄

作為身穿甲胄、威武雄壯的武神，深受戰國武將們信奉。尤其是上杉謙信，因為篤信毗沙門天而聞名。不過，最早在印度，他是佈施財寶的施財天，從印度傳入中國後被賦予了武神的屬性。其形象是左手托寶塔，右手持寶杖。



毗沙門天（PIXTA）

福祿壽代表聲望：長頭長須，仙鶴在旁

據說是道教仙人南極仙翁的化身，會保佑多子多孫、招財納福、健康長壽。也有說法認為他和壽老人是同神異名，或是雙子神。



福祿壽（PIXTA）

壽老人代表長壽：白髮白須，手持拐杖，仙鹿在旁

中國道教神仙，傳說是南極仙翁的化身，民間傳言有緣得見便能延年益壽。往往被認為與福祿壽是同神異名。可以保佑延年益壽、諸病痊癒。



壽老人（PIXTA）

布袋和尚代表大度：袒胸露懷大肚腩，手持大布袋

傳說是七福神中唯一真實存在的人物。原型是中國唐朝末年的禪僧契此。據說，當年他曾半裸著身體行走在街上，替人占卜吉凶。如果按照現代觀念，恐怕會因違反社會秩序而被逮捕吧。他會保佑笑口常開福氣來、夫妻和諧圓滿。



布袋和尚（PIXTA）

七福神巡禮

對於江戶時代的老百姓來說，七福神巡禮既是一種信仰，也是一種休閒方式。在東京都內，「谷中七福神」「山手七福神」「隅田川七福神」等比較有名。全國各地也有不計其數的七福神巡禮路線。最初的說法認為最好是在正月「松之內（正月前7天或前15天）」這段時間完成七福神巡禮，但近年來作為振興旅遊的一個項目，有些地方大力宣傳不必限定時間，將它們打造成遊覽或徒步路線。

福神漬

「福神漬」是日本人非常熟悉的咖哩飯配菜，東京上野的醃菜店「酒悅」在明治時代推出的福神漬被視為鼻祖。將蘿蔔、茄子、刀豆、蓮藕、蕪菁、紫蘇、菜瓜這7種蔬菜切成細絲，然後使用獨家調配的醬油浸泡醃製。關於名稱的由來，一種說法是「把7種蔬菜比作了七福神」，還有一種說法是「只要有了這種醃菜，就不需要其他小菜了，可以節省開支存下錢來」。



福神漬（PIXTA）

標題圖片：PIXTA