女性如何看待政府的「兒童相關預算」？

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日本政府提出「異次元少子化對策」和「兒童相關預算翻倍」口號，試圖遏制少子化問題發展，而女性是如何評價政府行動的呢？日本財團針對1萬名女性實施大規模調查，收集了她們的真實聲音。

少子老齡化問題日益嚴峻，日本已經進入人口減少型社會。岸田文雄政權提出「異次元少子化對策」，試圖遏制少子化問題發展，但作為關鍵角色的女性對此是如何看待的呢？

日本財團針對1萬名18到69歲的女性實施大規模調查，詢問了她們對少子化對策的意見。

岸田首相提出將力爭「在2030到2035年期間實現兒童相關預算翻倍」。針對「是否應該增加兒童相關預算？」這一問題，僅有20.9%的受訪者認為「應該作為首要課題增加預算」，有15.2%認為「財政收入狀況惡化，增加預算不現實」，36.3%認為「相較於金額大小，首先應該確定具體措施」，各種意見存在分歧。

針對兒童相關預算的財政收入來源，74.6%的受訪者「反對或相對反對」上調消費稅率，對加稅或提高社會保障相關個人負擔比例持否定態度的受訪者較多，而反對縮減公共事業開支或防衛費等調整預算分配的意見較少。

針對政府的少子化對策，只有6.0%的受訪者表示「有一定效果」，33.6%認為「收效甚微」，21.0%認為「完全沒有效果」。

日本政府4月成立了統管兒童相關政策制定工作的「兒童家庭廳」，關於對該部門的期待，「兒童貧困」「少子化」「兒童受虐待」等專案排在前列。但回答最多的選項是「不期待/不知道」，占比為23.3%。

調查於2023年3月下旬通過線上方式實施，按照全國各年齡段人口比例，收集了1萬名18至69歲女性的回答。

標題圖片：PIXTA