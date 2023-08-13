川崎市麻生區，居民平均壽命位居日本第一

日本資料庫

川崎市麻生區的男女平均壽命均是日本第一。川崎市2022年實施的《老年人實際情況調查》顯示，市內7個城區中，麻生區的住宅自有率最高，近9成（88.2%）受訪者表示「15分鐘左右的距離會選擇步行，也能走得動」。可見這個街區的居民經濟上比較寬裕，也很有健康意識。

日本是世界上屈指可數的長壽大國。其中，無論男女又以川崎市麻生區的居民壽命更長。厚生勞動省2020年對全國各個市、區、町、村居民的平均壽命展開了一次調查。全國整體數值方面，女性平均壽命為87.6歲，男性為81.5歲，川崎市麻生區的女性平均壽命為89.2歲，男性為84.0歲。

另一方面，女性和男性平均壽命最短的均是大阪市西成區，分別為84.9歲和73.2歲。川崎市麻生區與大阪市西成區的女性平均壽命相差4.2年，男性相差10.8年。

縱觀平均壽命的長短，可以發現地區之間存在的健康差距。川崎市麻生區是以電車小田急線新百合之丘站為中心的一個街區，是東京的睡城。這裡前往東京中心城區的交通便利，擁有大片的農田和山林，居住環境優美。平均壽命排在前10位的還有其他一些大都市圈的周邊地區，就醫方便的有利條件應該也產生了積極作用。長野縣提出的目標，是要成為「世界第一健康長壽之鄉」，縣內各地方政府合作開展各種促進健康的專案，其成果也可見一斑。

另一方面，排名靠後的地區，在青森縣等日本北部比較突出。東北地區攝取鹽分偏多的飲食習慣一直受到詬病。再加上人口稀疏問題日益嚴重，與大都市圈相比公共交通不便，限制了人們外出活動範圍，醫療資源也存在不足，似乎這些因素都產生了影響。男女平均壽命均排名最後的大阪市西成區，是一個以日計臨時工多而出名的地方。對於就業不穩定的非正規勞動者來說，既無法充分享受勞保福利制度，也很難有多餘的精力去注重飲食和健康。

女性平均壽命：前10位

都道府縣 市町村 平均壽命 神奈川縣 川崎市麻生區 89.2 熊本縣 益城町 89.0 長野縣 高森町 89.0 滋賀縣 草津市 89.0 兵庫縣 芦屋市 88.9 東京都 世田谷區 88.9 東京都 小金井市 88.9 山梨縣 富士河口湖町 88.8 長野縣 箕輪町 88.8 長野縣 伊那市 88.8

各都道府縣女性平均壽命排名靠前的50個地區

長野縣8個 / 東京都7個 / 廣島縣6個 / 熊本縣6 個/ 神奈川縣4個 / 京都府4個 / 岡山縣4個 / 滋賀縣2個 / 兵庫縣2個 / 沖繩縣2個 / 山梨縣1個 / 石川縣1個 / 奈良縣1個 / 鳥取縣1個 / 島根縣1個

男性平均壽命：前10位

都道府縣 市町村 平均壽命 神奈川縣 川崎市麻生區 84.0 神奈川縣 横濱市青葉區 83.9 長野縣 宮田村 83.4 愛知縣 日進市 83.4 京都府 木津川市 83.3 神奈川縣 鐮倉市 83.3 長野縣 原村 83.3 神奈川縣 横濱市都筑區 83.3 滋賀縣 草津市 83.3 長野縣 豐丘村 83.3

長野縣16個 / 神奈川縣10個 / 東京都6個 / 滋賀縣4個 / 京都府4個 / 奈良縣3個 / 大阪府2個 / 宮城縣1個 / 愛知縣1個 / 兵庫縣1個 / 廣島縣1個 / 熊本縣1個

女性平均壽命：後10位

都道府縣 市町村 平均壽命 大阪府 大阪市西成區 84.9 青森縣 今別町 85.5 青森縣 田舍館村 85.5 青森縣 大鱷町 85.6 青森縣 Mutsu市 85.6 高知縣 三原村 85.6 北海道 別海町 85.8 青森縣 風間浦村 85.8 山形縣 大藏村 85.8 青森縣 七戶町 85.9

各都道府縣女性平均壽命排名靠後的50個地區

青森縣24個 / 北海道9個 / 大阪府4個 / 山形縣3個 / 福島縣2 個/ 栃木縣2個 / 茨城縣2個 / 岩手縣1個 / 秋田縣1個 / 靜岡縣1個 / 高知縣1個

男性平均壽命：後10位

都道府縣 市町村 平均壽命 大阪府 大阪市西成區 73.2 大阪府 大阪市浪速區 77.9 大阪府 大阪市生野區 78.0 青森縣 東通村 78.1 青森縣 六所村 78.3 青森縣 大間町 78.4 青森縣 Mutsu市 78.4 青森縣 三戶町 78.4 青森縣 風間浦村 78.6 青森縣 平内町 78.6

各都道府縣男性平均壽命排名靠後的50個地區

青森縣32個 / 大阪府9個 / 北海道2個 / 岩手縣2個 / 鹿兒島縣2個 / 神奈川縣1個 / 兵庫縣1個 / 沖繩縣1個

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