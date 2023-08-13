川崎市麻生區，居民平均壽命位居日本第一

川崎市麻生區，居民平均壽命位居日本第一醫療健康 生活 社會 財經
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日本是世界上屈指可數的長壽大國。其中，無論男女又以川崎市麻生區的居民壽命更長。厚生勞動省2020年對全國各個市、區、町、村居民的平均壽命展開了一次調查。全國整體數值方面，女性平均壽命為87.6歲，男性為81.5歲，川崎市麻生區的女性平均壽命為89.2歲，男性為84.0歲。
另一方面，女性和男性平均壽命最短的均是大阪市西成區，分別為84.9歲和73.2歲。川崎市麻生區與大阪市西成區的女性平均壽命相差4.2年，男性相差10.8年。
縱觀平均壽命的長短，可以發現地區之間存在的健康差距。川崎市麻生區是以電車小田急線新百合之丘站為中心的一個街區，是東京的睡城。這裡前往東京中心城區的交通便利，擁有大片的農田和山林，居住環境優美。平均壽命排在前10位的還有其他一些大都市圈的周邊地區，就醫方便的有利條件應該也產生了積極作用。長野縣提出的目標，是要成為「世界第一健康長壽之鄉」，縣內各地方政府合作開展各種促進健康的專案，其成果也可見一斑。
另一方面，排名靠後的地區，在青森縣等日本北部比較突出。東北地區攝取鹽分偏多的飲食習慣一直受到詬病。再加上人口稀疏問題日益嚴重，與大都市圈相比公共交通不便，限制了人們外出活動範圍，醫療資源也存在不足，似乎這些因素都產生了影響。男女平均壽命均排名最後的大阪市西成區，是一個以日計臨時工多而出名的地方。對於就業不穩定的非正規勞動者來說，既無法充分享受勞保福利制度，也很難有多餘的精力去注重飲食和健康。
女性平均壽命：前10位
|都道府縣
|市町村
|平均壽命
|神奈川縣
|川崎市麻生區
|89.2
|熊本縣
|益城町
|89.0
|長野縣
|高森町
|89.0
|滋賀縣
|草津市
|89.0
|兵庫縣
|芦屋市
|88.9
|東京都
|世田谷區
|88.9
|東京都
|小金井市
|88.9
|山梨縣
|富士河口湖町
|88.8
|長野縣
|箕輪町
|88.8
|長野縣
|伊那市
|88.8
各都道府縣女性平均壽命排名靠前的50個地區
長野縣8個 / 東京都7個 / 廣島縣6個 / 熊本縣6 個/ 神奈川縣4個 / 京都府4個 / 岡山縣4個 / 滋賀縣2個 / 兵庫縣2個 / 沖繩縣2個 / 山梨縣1個 / 石川縣1個 / 奈良縣1個 / 鳥取縣1個 / 島根縣1個
男性平均壽命：前10位
|都道府縣
|市町村
|平均壽命
|神奈川縣
|川崎市麻生區
|84.0
|神奈川縣
|横濱市青葉區
|83.9
|長野縣
|宮田村
|83.4
|愛知縣
|日進市
|83.4
|京都府
|木津川市
|83.3
|神奈川縣
|鐮倉市
|83.3
|長野縣
|原村
|83.3
|神奈川縣
|横濱市都筑區
|83.3
|滋賀縣
|草津市
|83.3
|長野縣
|豐丘村
|83.3
長野縣16個 / 神奈川縣10個 / 東京都6個 / 滋賀縣4個 / 京都府4個 / 奈良縣3個 / 大阪府2個 / 宮城縣1個 / 愛知縣1個 / 兵庫縣1個 / 廣島縣1個 / 熊本縣1個
女性平均壽命：後10位
|都道府縣
|市町村
|平均壽命
|大阪府
|大阪市西成區
|84.9
|青森縣
|今別町
|85.5
|青森縣
|田舍館村
|85.5
|青森縣
|大鱷町
|85.6
|青森縣
|Mutsu市
|85.6
|高知縣
|三原村
|85.6
|北海道
|別海町
|85.8
|青森縣
|風間浦村
|85.8
|山形縣
|大藏村
|85.8
|青森縣
|七戶町
|85.9
各都道府縣女性平均壽命排名靠後的50個地區
青森縣24個 / 北海道9個 / 大阪府4個 / 山形縣3個 / 福島縣2 個/ 栃木縣2個 / 茨城縣2個 / 岩手縣1個 / 秋田縣1個 / 靜岡縣1個 / 高知縣1個
男性平均壽命：後10位
|都道府縣
|市町村
|平均壽命
|大阪府
|大阪市西成區
|73.2
|大阪府
|大阪市浪速區
|77.9
|大阪府
|大阪市生野區
|78.0
|青森縣
|東通村
|78.1
|青森縣
|六所村
|78.3
|青森縣
|大間町
|78.4
|青森縣
|Mutsu市
|78.4
|青森縣
|三戶町
|78.4
|青森縣
|風間浦村
|78.6
|青森縣
|平内町
|78.6
各都道府縣男性平均壽命排名靠後的50個地區
青森縣32個 / 大阪府9個 / 北海道2個 / 岩手縣2個 / 鹿兒島縣2個 / 神奈川縣1個 / 兵庫縣1個 / 沖繩縣1個
標題圖片：PIXTA